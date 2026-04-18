北市中山、松山鄰里公園髒亂 「最低標」惹議

台北市多處鄰里公園出現髒亂無人處理的情況。（台北市議員陳怡君提供）

議員指公所發包沒有把關廠商履約能力 里長還得自己掃公園

台北市鄰里公園管理從公園處回歸區公所剛滿一年，中山、大同等區都發生委外單位無力清運，造成落葉堆置、垃圾無人清的髒亂現象；市議員林亮君指出，公所以最低標發包，沒有把關廠商的履約能力，造成公務員、里長得收爛尾自己掃公園；市議員陳怡君說，里長掃得很無力，長者也反映蚊蟲增加，市府應全面檢視。民政局長陳永德允諾全面檢視合約，未來改採最有利標方式招標，全市一致，篩選更合適的清潔廠商。

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民政局長︰未來改採最有利標

林亮君指出，松山區、中山區多名里長反映，鄰里公園髒亂，不只步道上滿是落葉和塵土，就連公廁內的垃圾桶也堆到滿出來，讓地方里長們炸鍋；細問才知道，四月一日起接替維護的廠商人力不足，不是沒打掃就是掃不乾淨，光中山區就有廿八處鄰里公園、綠地受到影響。

林亮君質疑，過去公園處管轄是採「最有利標」，區公所則採「最低標」發包，導致無法把關廠商的履約能力；需求書載明清潔廠商應在松山區常駐七人、中山區七人、大同區兩人，實際上每個行政區常駐只有一至二人；甚至廠商沒做的工作，區公所人員、里鄰長以及地方志工得協助完成，毫無道理。

合約費偏低 廠商收越多垃圾賠越多

陳怡君在議場播放她前幾日到多個公園拍攝的畫面，雖然里長很用心地帶鄰長、志工清掃，但滿地的落葉掃不勝掃，長者也抱怨蚊蟲因此增加。

陳怡君表示，經她向廠商了解，九個月的合約費用共一四五萬元，並不包含清運廢棄物、落葉進焚化爐的費用，造成廠商收越多垃圾、落葉就賠越多。其他區的合約則有計算公園面積跟清運費用，民政局應全面檢視合約，給廠商合理的利潤，還民眾乾淨的公園。

公所將請人員巡查 要求廠商改善

陳永德表示，中山、松山、大同是同一個標發包，會全面檢視合約，全市一致。民政局也補充說，將請區公所巡查人員及相關業務同仁協助至鄰里公園處理，並要求廠商限期改善，未來將採最有利標方式招標，篩選更合適的清潔廠商。

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