《CF720區段標開工》內湖賣場 假日交通恐受衝擊

台北市長蔣萬安（中）出席環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮。 （記者田裕華攝）

捷運東環段「CF720區段標」位於內湖舊宗路一、二段，規劃在瑞光公園、舊宗路設站，昨上午舉行開工動土典禮，成為東環段第四個啟動的工程標案。針對各區段標陸續開工後，施工期間恐帶來交通衝擊，其中CF720區段標位在Costco與各大賣場的路段上，假日交通恐將備受挑戰。市長蔣萬安表示，市府原則上會維持現有的車道數，並規劃完善的交維計畫。不過記者查證，目前交維計畫仍未送出。

維持現有車道數 交維計畫未送出

蔣萬安表示，未來東環段完工後，可有效緩解內湖上下班尖峰壓力，以及包括Costco在內各個大商場假日所帶來的人潮跟車流，未來內科往北到士林站只需要十一分鐘，到信義區的象山站也只要十四分鐘。蔣萬安也承諾，一定會將相關的衝擊降到最低，市府原則上會保留現有的車道數，也會有相關完善的交維計畫。

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交通局長謝銘鴻指出，目前仍未收到CF720區段的交維計畫。對此，捷運工程局一工處長程道信說明，一月廿日曾送至交通局幹事會審查，但是捷運工程局已先行撤案，目前正在研議中，希望給予民眾影響最小的方案，預計五、六月會再送出交維計畫。

程道信說明，CF720區段標全長約一．八公里，包含兩座地下車站Y33、Y34站、兩段潛盾隧道，工程範圍接續CF710區段標大港墘公園Y32站，在瑞光公園內設置Y33車站，接續民權東路六段十一巷設Y34站。

程道信指出，工程困難處在於穿越國道一號下方及既有污水管衝突，因此處理完後才能施作隧道。

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