淡海輕軌平日早尖峰 5/4起增開5班次

因應人口變化與交通的需求，新北市持續推動捷運建設與強化營運。新北大眾捷運公司指出，因應淡水區淡海新市鎮人口增長帶動尖峰搭乘需求，淡海輕軌自五月四日起，平日早尖峰時段（週一至週五早上六點半至八點半）增開五班次，最小班距將縮短至三至五分鐘，可提升該時段廿％運能。至於進入通車倒數階段的捷運三鶯線，將於四月廿六日辦理初勘。

實施新時刻表 班距最短3分鐘

新北捷指出，淡海輕軌二〇一八年通車以來運量佳，去年十二月平日平均運量已達約一萬九千二百人次，較二〇一九年通車初期九四二七人次成長近一倍；與去年同期相比，今年平均日運量也成長約十五％。

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因應人口增加 淡北道路施工

新北捷說，淡海新市鎮人口逐年攀升，因應尖峰搭乘需求成長、淡北道路施工帶來的交通負荷，淡海輕軌自五月四日起將實施新版時刻表，平日早尖峰時段增開五個班次，重疊路段（V01紅樹林站至V09濱海沙崙站）最小班距將縮短至三至五分鐘，降低車廂擁擠度、提升乘車舒適感，新時刻表已公告於新北捷官網。

慶祝淡江大橋通車 規劃加班車

另外，淡江大橋五月將通車，慶祝活動陸續登場，新北捷說，為確保活動期間交通順暢，將於活動進場及離場時段額外規劃加班車疏運專案，以高頻率班次密集往返。

三鶯線通車進度受矚，新北市府昨日召開初勘委員會議，交通局長鍾鳴時表示，交通局依規成立委員會辦理初勘作業，委員會決議於四月廿六日辦理初勘，進行文件審查與現場勘查，作業以安全為最高原則，通車進度須尊重委員專業審查結果，並配合交通部後續履勘時程，完成各項程序。

捷運工程局長李政安說，三鶯線系統測試進展順利，四月一日至七日列車妥善率達一百％，系統可用度達九十九．九〇九四％，整體運作穩定，已具備申請初勘條件，捷運局與新北捷已共同函請市府啟動初勘程序，並將合作全力推動各項作業。

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