土城暫緩發展區 區徵都計變更案通過

新北市土城暫緩發展區區段徵收範圍都市計畫變更案昨通過，圖為徵收案西側現況停車場。（新北市城鄉局提供）

市府取得8.14公頃公共設施用地 規劃公園、學校及社宅

新北市土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，新北市都市計畫委員會昨審議通過。市府城鄉發展局指出，此案開發後將填補土城的發展缺口，透過明德路拓寬、增設社宅與公園，與相鄰的司法園區共同打造土城新核心；預計取得約八．一四公頃公共設施用地，規劃公園綠地、學校用地，以及社會住宅並結合公益設施，以期滿足居民日常需求。

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與相鄰司法園區共同打造土城新核心

城鄉局長黃國峰指出，土城暫緩發展區位於捷運土城站、國道三號金城交流道及捷運萬大樹林線LG10、11站周邊，交通便捷。

該處原為軍事禁建地區，發展受限，禁建解除後，周邊重劃區、金城交流道、捷運萬大樹林線與土城司法園區陸續完成，這塊約十四．六七公頃的區域將以區段徵收方式開發，為縫合土城周邊都市機能的最後關鍵拼圖。

城鄉局表示，其中公共設施用地規劃三．八四公頃公園綠地、二公頃學校用地，還有六百戶社會住宅結合托育、托老等公益性設施，服務居民需求。

提升道路容量 明德路將拓寬為20公尺

另外，考量暫緩區、司法園區未來將有大量人口移入，市府預計將區內的明德路拓寬為廿公尺，提升道路容量，銜接司法園區廿公尺寬的主幹道；並規劃安全通學廊道，完善學校周邊人行系統。

城鄉局指出，通往捷運土城站的金城路三段將劃設商業區，並指定留設七公尺以上的開放空間，串聯南側司法園區，擴大土城站周邊商業機能。

城鄉局表示，暫緩區一案將送內政部都市計畫委員會審議，審議通過後，將辦理區段徵收進行整體開發。

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