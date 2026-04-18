冬山河觀光大聯盟成立 3鄉鎮推新遊程

宜蘭縣昨舉行「冬山河觀光大聯盟」成立大會，冬山、羅東、五結等三個鄉鎮的旅遊產業，共有十一個觀光公協會、超過五百家在地業者加入，今年特別策劃「穗在宜蘭」與「漫遊冬山河」兩大主題遊程，要帶領遊客深度感受蘭陽盛夏之美。

由交通部觀光署補助，宜蘭縣政府執行的「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」邁入第二年，昨在縣府舉行觀光大聯盟成立及遊程行銷。現場並發佈區域品牌「心咚山河」識別標誌，整合冬山河上、中、下游產業資源。

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縣府工商旅遊處說，「心咚山河」識別標誌，最上方綠色山形代表龜山島，鮮紅拱影則是冬山河地標利澤簡橋，搭配底部黃色鴨母船弧線與湛藍的冬山河水流，整體設計傳遞出「親水、共遊」核心理念。

「冬山河觀光大聯盟」的組織建構，是仿效日本DMO（旅遊目的地行銷組織）概念，打破行政疆界，整合冬山、羅東、五結包含食、宿、遊、購、行等資源，提供在地優質旅遊資源。

聯盟也特別策劃「穗在宜蘭」與「漫遊冬山河」兩大主題遊程；被譽為「夏夜煙火」的穗花棋盤腳正進入盛開期，為此特別推出「穗在宜蘭」；而冬山河擁有平緩水域與迷人河岸景觀，未來也將推出「漫遊冬山河」限定試遊團，詳情請洽宜蘭縣政府工旅處，電話03-9251000分機1880。

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