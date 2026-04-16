大甲日式宿舍群活化 7年零進度

台中市議員施志昌質疑大甲車站日式宿舍群活化計畫，根本「假招商、真甩鍋」。（記者蘇孟娟攝）

招商要求廠商須負擔建物耐震補強及建照變更等 議員︰「假招商真甩鍋」

台中市政府與台鐵公司合作推動大甲火車站前日式宿舍群活化計畫，但藍綠議員十五日均強烈質疑七年來零進度；在地議員施志昌更指出，經發局招商條件竟要求須自行負擔建物耐震補強及建照變更等，高投資門檻下乏人問津，根本「假招商真甩鍋」，打算拖到卸任；經發局長張峯源指出，因產權為台鐵所有，招商條件由台鐵設定再委託市府辦理，會再將意見轉給台鐵。

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經發局︰台鐵訂條件 市府代辦

大甲火車站日式宿舍群位於大甲火車站前廣場，包含三棟木構造建築與三棟加強磚造台鐵宿舍，市府與台鐵公司合作進行活化計畫，但民進黨市議員施志昌及林祈烽指出，同樣是活化計畫，台中知名的文創指標「審計新村」，在前市長林佳龍任內先編列預算，將省府時代的審計處舊宿舍進行修繕、耐震補強，並且主導完成執照變更，「搭好舞台後才交給年輕人創業」，成功打造青創基地，遊客如織。

廠商大罵 丟給民間「委外代辦工程」

施志昌指出，但盧市府下的經發局推動大甲車站日式宿舍招商活化迄今一事無成，日前舉辦招商說明會，甚至要求得標廠商需自理耐震補強工程、老樹維護計畫及建物執照變更手續，不少廠商會後罵聲四起，認為包括補強、建照變更完成至少要花二、三年時間成本，加上營運前的硬體投資「門檻太高」，痛斥根本不是招商，而是把責任丟給民間「委外代辦工程」。

議員不滿批 盧市府打算拖到卸任

施志昌指出，盧市府根本「假招商、真拖延」，打算拖到卸任，讓地方等了七年的建設繼續荒廢。

國民黨議員楊啓邦也不滿零進度，質疑目前招商條件讓廠商興趣缺缺，市府不加緊修正，卻一再浪費時間，地方等待多年仍看不到活化曙光，對盧市府卸任前能不能完成均心存問號。

張峯源強調，招商條件是台鐵所訂，市府代辦招商，目前已招標中，須得走完相關程序，再視招標結果將各界意見提供給台鐵，請台鐵評估檢討招標條件。

台中市政府與台鐵公司合作推動大甲火車站前日式宿舍群活化計畫。 （議員施志昌提供）

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