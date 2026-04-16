童子瑋訪學童午餐 提專家開發菜單願景

民進黨基隆市長參選人童子瑋（右二）參訪碇內國小營養午餐，為學生打飯。（童子瑋辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋昨中午「驚喜突襲」碇內國小營養午餐，跟學生一起用餐。童子瑋說，他率先倡議跟進免費營養午餐，市府後來也跟進，也希望要顧好午餐品質，未來會邀請專家開發營養美味菜單，讓學生吃得健康又開心。

童子瑋昨天直接進入碇內國小餐廳，跟孩子們一起領餐；主菜是沙茶繪飯，配菜有小白菜、蘿蔔丸子湯、保久乳和西洋梨，童子瑋問孩子們「菜好不好吃？」、「最喜歡哪一道菜？」現場氣氛輕鬆愉快，童言童語的互動讓餐廳內笑聲不斷。

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童子瑋說，有許多家長擔心免費營養午餐會影響餐點品質，他認為必須建立管理機制、提升品質、維護食安，將食材品質、供應穩定與營養標準納入評選機制。未來會邀集專家開發營養美味菜單，比照歐巴馬夫人（Michelle Obama）的「兒童國宴」（Kids’ State Dinner）概念，啟動學餐菜單創新計畫，更要強化食材來源查核，建立溯源、抽驗與公開資訊制度，對違反食安的供應商，建立明確懲處制度。

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