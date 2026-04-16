北市去年消費申訴 網購、健身居前2名

114年北市前五大消費爭議

3至5名為運輸、藝文表演及旅遊 生成式AI應用普及 件數成長13％

台北市法務局昨公布去年受理消費申訴與申請調解案件數達二萬二一二三件，較二〇二四年的一萬九五六四件增加二五五九件，增幅約十三％；法務局主任消保官林傳健分析，數量增加與「生成式AI應用普及」有關，不少消費者有消費疑慮時都習慣問AI，AI回覆會引導提出消費爭議申訴，並協助撰寫申訴內容。爭議前五大類型為網路電視購物、運動健身、運輸、藝文表演及旅遊，其中運動健身去年竄升到第二名。

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全真瑜珈突停業 退費申訴暴增

林傳健表示，去年運動健身類爭議暴增，與「全真瑜珈」敦南館、古亭館、天母館無預警停業衍生的退費申訴有關；市府後續針對「預付型」交易推出專案輔導，要求業者讓消費者以信用卡支付，一旦發生違法吸金、倒閉等狀況，只要在信用卡申請賠付的期限內，消費者都能以爭議款的方式取回刷卡金額，保障權益。另外還有世界健身World Gym及B.P.Y220爭議也不少。

蝦皮、momo、酷澎 網購爭議多

網路電視購物消費爭議是近年來大宗，法務局說明，去年最多的是蝦皮購物網，其次為momo購物網，第三名為酷澎（Coupang），爭議原因以商品瑕疵、退換貨機制及廣告不實為主。

運輸類爭議為外送平台的Uber Eats最多，Foodpanda居次，第三名是Uber，爭議原因以餐點漏送、延遲送達、取消訂單退費及平台客服回應不及時等被投訴最多。

藝文表演類爭議件數最多的依序是「拓元股份有限公司」、「滿場娛樂」及「華娛網路」；主要爭議多為演唱會購票系統異常、帳號遭鎖、退票手續費爭議及活動臨時變更等。旅遊類以Agoda爭議最多，其次為KKday，第三是Klook，爭議原因多為訂房取消扣款、旅遊行程變更及票券使用效期等。

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