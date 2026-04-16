基北北桃減碳存摺頒獎 首長「秀政績」酸中央不做 綠批割稻尾

北北基桃昨共同舉辦「減碳大聯盟」頒獎記者會，新北市副市長劉和然（左起）、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市副市長蘇俊賓等出席。（記者張嘉明攝）

簡舒培︰陳水扁任內推行垃圾費隨袋徵收 何孟樺︰中央推TPASS補助 各地都有

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然與桃園市副市長蘇俊賓，昨共同宣布五月起將「步行」納入「減碳存摺」兌獎機制，但未說明操作方式，卻藉分享減碳經驗輪流上台「秀政績」、開酸「中央不做地方來做！」綠營北市議員批評，北市垃圾費隨袋徵收是前市長陳水扁任內所推，現任「割稻尾」還砲打中央，四市首長站在中央的肩膀，卻只看到自身鼻尖的螞蟻；藍營議員緩頰說，中央可以提供更多協助，讓地方做事更方便。

請繼續往下閱讀...

5月起 步行納減碳存摺兌獎

北北基桃昨共同舉辦「減碳大聯盟」頒獎記者會，預告「減碳存摺」步行累積功能五月上線，並頒獎表揚去年總減碳量與人均減碳量前五名的政府機關、企業和學校，但出席首長致詞大秀政績、互誇，蔣萬安從「步行」納入減碳計算延伸至布建行人友善空間，吸引多縣市來考察，並以台北市的經驗替近日因垃圾費隨袋徵收引發爭議的桃園市美言。

劉和然從減碳存摺是基北北桃治理平台的成功案例說起，強調很多事情中央應該要一起做，卻丟給各縣市自己來，轟「中央不做，北北基桃先開始！」蔣、蘇俊賓則說「有時中央考量諸多因素，沒有關係，四市先做」，起帶頭作用。謝國樑雖未砲打中央，卻不忘宣傳政績。

簡︰罵中央賺聲量 無助城市發展

民進黨籍議員簡舒培批評，看不懂記者會上這樣酸，到底什麼意義？垃圾費隨袋徵收是陳水扁任內推行，當時被罵得要死，如果當時沒做，蔣可能也做不起來，與其把前朝做的事情當作自身功勞，不如盤點上任後到底做了哪些節能減碳的事，不要這麼粗魯的割稻尾還砲打中央。質疑四市是否施政沒亮點，只能用罵中央賺聲量，但這樣對城市發展沒幫助，只是製造對立，操作仇恨帶動外溢效應。

何︰站中央肩膀 卻只見鼻尖螞蟻

民進黨籍議員何孟樺說，TPASS是中央政策，各地都有，票價優惠也是中央補助，「為何四市首長站在中央的肩膀上，卻只看到自己鼻尖上的螞蟻？」蔣曾以深蹲免費搭公車展示推動淨零碳排的決心，實際減碳成果卻不及目標值，還有臉宣傳「減碳成績」。

張斯綱建議 中央可提供更多協助

國民黨籍議員張斯綱指出，基北北桃區域聯合治理的合作模式已久，四市治理領頭羊逐步從即將結束任期的新北市長侯友宜，轉移至將尋求連任的台北市長蔣萬安。他建議中央可以協助整合電動車充電站的建築法規，持續補助購置電動公車、設置電動車充電樁等，讓地方更方便推行減碳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法