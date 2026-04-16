民雄幸福巴士 3路線上路

為提升鄉親交通便利性，嘉義縣民雄鄉攜手相關單位，規劃三條幸福巴士路線，昨舉辦通車典禮，幸福一路、二路終點站為民雄火車站，幸福三路兩天前可預約搭乘至嘉義高鐵站，提升鄉內交通涵蓋率，並滿足不同族群的出行需求。

民雄鄉長林于玲說，民雄為嘉縣人口最多鄉鎮，幅員廣大，經向交通部公路局爭取補助，期間與嘉縣政府、嘉義區監理所等相關單位經多次討論與會勘，開闢三條幸福巴士路線。

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民雄幸福一路往返北天宮—民雄火車站、二路往返頂土庫—民雄火車站，都是每天往返各兩班次，以服務鄉親往返民雄車站、鄉公所及學校的接駁需求為主；幸福三路每日四班，前二天預約可搭乘至嘉義高鐵站，為高鐵站及學校聯繫，提供更便捷轉乘服務。

嘉義區監理所長張耀輝表示，幸福巴士以高機動性深入社區，除固定班次，也提供彈性預約服務，於發車前兩天透過電話〇六—三三一九五五五嘉義請按二，或「嘉縣ibus網頁/APP」進行預約，只要一人預約就可以發車。

幸福巴士收費標準比照嘉義縣市區汽車客運業里程計費，八公里內全票廿五元、半票十二元，八公里以後平均一公里全票三元。

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