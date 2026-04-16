嘉縣馬稠後半導體供應鏈園區 5月招商

嘉義縣馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區將進行招商。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府推動開發馬稠後產業園區後期，打造「半導體產業供應鏈衛星園區」，作為鄰近的嘉義科學園區衛星供應商的生產基地，去年八月首度啟動招商，由於用地由台糖公司釋出，只租不售，廠商進駐意願不高；縣府經濟發展處昨天表示，部分土地可立即提供建廠使用，期望透過政策引導與土地資源整合，五月將再度辦理招商，吸引廠商願意來投資。

釋出44公頃 打造半導體S廊帶

晶圓代工龍頭台積電在嘉科園區設置兩座先進封裝廠CoWoS，通過環評的嘉科二期也將引進台積電SoIC先進封裝廠等，另包括6G、AI及量子等新興科技，半導體產業供應鏈衛星園區將成為嘉縣「半導體S廊帶」核心據點之一。

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部分土地可立即提供建廠使用

縣府經濟發展處長李雅萍表示，縣府規劃半導體產業供應鏈衛星園區土地出租作業，由地主台糖公司釋出約四四．四八公頃工業用地，只租不售，定位為嘉科產業聚落的延伸支援區，招商對象聚焦電子零組件、光電元件、橡塑膠製品、金屬加工與精密設備等與半導體產業上下游具關聯的製造業。

做為嘉科產業聚落延伸支援區

去年八月，縣府首度在新竹科學園區啟動招商說明會，因台糖土地只租不售，對廠商吸引力較低，縣府經發處持續拜會潛在投資廠商，前天舉辦說明會，希望廠商能參與五月招商進駐投資。

李雅萍說，此次公告出租範圍共廿六筆地塊，每筆面積介於三三六五至八三九四坪，部分土地已可立即提供建廠使用，期透過政策引導與土地資源整合，吸引設備製造、材料供應、封裝測試等關鍵供應鏈企業進駐，帶動產業群聚與技術交流。

面對產業用地需求持續升溫，經濟部產業園區管理局組長吳淑芳表示，半導體產業供應鏈衛星園區以「精準招商」為策略，透過系統化投資環境說明與資源整合，協助企業縮短評估與決策時程。

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