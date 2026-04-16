為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣馬稠後半導體供應鏈園區 5月招商

    2026/04/16 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區將進行招商。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區將進行招商。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府推動開發馬稠後產業園區後期，打造「半導體產業供應鏈衛星園區」，作為鄰近的嘉義科學園區衛星供應商的生產基地，去年八月首度啟動招商，由於用地由台糖公司釋出，只租不售，廠商進駐意願不高；縣府經濟發展處昨天表示，部分土地可立即提供建廠使用，期望透過政策引導與土地資源整合，五月將再度辦理招商，吸引廠商願意來投資。

    釋出44公頃 打造半導體S廊帶

    晶圓代工龍頭台積電在嘉科園區設置兩座先進封裝廠CoWoS，通過環評的嘉科二期也將引進台積電SoIC先進封裝廠等，另包括6G、AI及量子等新興科技，半導體產業供應鏈衛星園區將成為嘉縣「半導體S廊帶」核心據點之一。

    部分土地可立即提供建廠使用

    縣府經濟發展處長李雅萍表示，縣府規劃半導體產業供應鏈衛星園區土地出租作業，由地主台糖公司釋出約四四．四八公頃工業用地，只租不售，定位為嘉科產業聚落的延伸支援區，招商對象聚焦電子零組件、光電元件、橡塑膠製品、金屬加工與精密設備等與半導體產業上下游具關聯的製造業。

    做為嘉科產業聚落延伸支援區

    去年八月，縣府首度在新竹科學園區啟動招商說明會，因台糖土地只租不售，對廠商吸引力較低，縣府經發處持續拜會潛在投資廠商，前天舉辦說明會，希望廠商能參與五月招商進駐投資。

    李雅萍說，此次公告出租範圍共廿六筆地塊，每筆面積介於三三六五至八三九四坪，部分土地已可立即提供建廠使用，期透過政策引導與土地資源整合，吸引設備製造、材料供應、封裝測試等關鍵供應鏈企業進駐，帶動產業群聚與技術交流。

    面對產業用地需求持續升溫，經濟部產業園區管理局組長吳淑芳表示，半導體產業供應鏈衛星園區以「精準招商」為策略，透過系統化投資環境說明與資源整合，協助企業縮短評估與決策時程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播