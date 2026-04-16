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    首頁 > 生活

    雲縣社區繪本亮相 癲癇女孩投身公益

    2026/04/16 05:30 記者李文德／雲林報導
    元長鄉民蘇乙紋所繪製的《放電巧克力》，描寫患有癲癇症女孩，用素描、摺紙玫瑰投身公益行動的感動故事。（記者李文德攝）

    元長鄉民蘇乙紋所繪製的《放電巧克力》，描寫患有癲癇症女孩，用素描、摺紙玫瑰投身公益行動的感動故事。（記者李文德攝）

    雲林縣府與雲林故事人協會辦理「社區繪本創作培訓」，昨舉行七本新繪本發表會。元長鄉民蘇乙紋繪製的《放電巧克力》，描寫患有癲癇症女孩，用素描、摺紙玫瑰投身公益行動。蘇表示，盼將女孩生命堅韌的故事分享出去。

    新書發表會有《放電巧克力》、《蚵仔一條街》、《浪花裡的祕密》、《彼方，一座宅》、《多寶格》、《愛哭的小石龍》及《我們第二個家》共七本繪本。其中六十二歲的蘇乙紋，將她遇到的癲癇患者故事繪製《放電巧克力》。

    她表示，多年前在社區的書法班認識一位女孩，因她皮膚黝黑，因此大家都叫她「巧克力」，巧克力平常靜靜地在座位繪畫素描、寫春聯或摺紙，聊天後才知女孩患有頑固性癲癇更有地中海型貧血，而這些藝術品要作為公益活動使用，令人感佩。

    蘇乙紋指出，此書名想闡述的有兩意義，一為她的病況、一則為她生命堅毅的故事溫暖了眾人。更重要是希望能夠懂得「有愛無礙、幸福同在」，提醒眾人需接納更多元的人們。

    文觀處長謝明璇表示，即日起啟動「跟著故事去旅行」活動，今日至廿一日由繪本作者親自領路，邀請民眾騎乘腳踏車走訪元長、崙背、口湖、麥寮等地的故事現場，實地連結雲林土地的文化記憶。

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