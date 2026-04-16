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    首頁 > 生活

    《白沙屯媽祖今抵朝天宮》北港現埃及斑蚊 香燈腳注意防護

    2026/04/16 05:30 記者李文德／雲林報導

    白沙屯媽祖進香北港，今天中午將抵達北港朝天宮，國家衛生研究院上月底及本月八日在北港發現埃及斑蚊蟲卵及幼蟲，疾病管制署、雲林縣衛生局緊急到北港巡檢。雲林縣衛生局長曾春美呼籲，香客務必做好個人防護措施。

    國衛院上月底在東陽里一處停車場採樣卵紙發現孵出埃及斑蚊，本月八日又在東陽里一處積水容器發現其幼蟲。雲林縣衛生局、環保局、北港鎮公所已加強清消，更由副縣長陳璧君主持跨局處防治整備會議，疾病管制署南區管制中心主任劉慧蓉也參與會議。

    雲縣無登革熱病例

    曾春美表示，昨疾管署、衛生局到朝天宮周遭半徑兩百公尺巡檢，縣內目前並無本土、境外登革熱病例，但進香活動期間人員移動頻繁，提醒香燈腳務必做好個人防護，也提醒醫療院所提高警覺，加強TOCC問診（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），針對疑似個案主動使用NS1快篩試劑篩檢，以利及早發現潛在個案。

    縣府表示，雲林縣已公告登革熱防疫措施，請民眾務必落實環境管理及主動清除居家內外積水容器，如經查獲有孳生病媒蚊情形，將依傳染病防治法規定，裁處三千至一．五萬元罰鍰。

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