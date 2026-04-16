影像首曝光 安平外海拍到中華白海豚

台南漁民陳德維在安平蚵棚區海域，首度拍到中華白海豚蹤跡。（陳德維提供）

蚵棚海域漁民目擊5至6隻在船旁20公尺處 沿海復育逐步見效

台南安平外海發現珍貴的中華白海豚，南市區漁會永續艦隊在蚵棚海域實際目擊並成功拍攝到，為地方海洋生態寫下重要里程碑。過去雖流傳白海豚會至蚵棚覓食，但始終缺乏具體影像，此次紀錄不僅成為直接生態證據，也顯示台南沿海復育逐步見效。

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白海豚至蚵棚覓食直接證據

漁民陳德維表示，三月十六日上午在距岸約一海里作業時，發現五至六隻白海豚出現在船旁約廿公尺處，甚至一度隨船前行，以前雖曾遠距離看過白海豚，這次是首次近距離清楚觀察並成功拍攝，格外驚喜。

首次近距離觀察並成功拍攝

南市區漁會理事長方裕豐指出，安平外海為牡蠣養殖重鎮，白海豚現蹤象徵海域生態條件改善，也為長期推動保育工作注入信心。

南市府昨日舉行「海洋共護—蚵棚生機再現」成果發表，海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠、南市副秘書長殷世熙，以及南市區漁會及在地漁民組成的永續艦隊出席，展現中央、地方與民間攜手守護海洋的決心，同時預告將於十七日前往南區外海辦理魚苗放流活動。

改善生態 17日將辦魚苗放流

陸曉筠表示，第一線漁民是海洋保育關鍵力量，透過永續艦隊落實巡護、通報與復育行動，讓政策轉化為具體成果。殷世熙強調，近年推動魚苗放流、友善漁法與取締非法作業，逐步改善沿海生態。

南市區漁會總幹事林鈺昕提醒，近期仍有非南市籍大型漁船違法進入三海里內捕撈，甚至出現船舶違規排放油污情形，顯示海洋保育觀念與法規落實仍有進步空間，未來仍須持續強化宣導與執法，才能確保珍貴海洋資源永續發展。

南市漁港及近海管理所表示，十七日魚苗放流活動將透過標識後再放流方式進行，有助於後續追蹤魚群成長與洄游，作為未來漁業資源管理的重要依據，也讓社會看見公私協力推動海洋保育的具體成果。

台南漁民陳德維在安平蚵棚區海域，首度拍到中華白海豚蹤跡。（陳德維提供）

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