新北捷運沿線24處開發案 達2480公頃

新北市許多老舊地區公共設施不足、發展受限，需要透過都市計畫重整，市府近年推動廿四處整體開發案，總面積達二四八〇公頃。市長侯友宜表示，新北沿著捷運三環六線開發，建構三大軸心，翻轉城市風貌，透過公私協力，取得公益回饋空間十萬九千坪，打造全齡共好的永續城市。

城鄉發展局長黃國峰昨在市政會議報告指出，近年推動捷運環狀線、五泰及泰板輕軌、萬大中和線、三鶯線及深坑輕軌等建設，規劃廿四處整體開發案，包括蘆洲南北側、擴大三重、新店 B、J、F單元、新泰塭仔圳、擴大五股、泰山楓江、土城司法園區、樹林機五及防洪三期等，總面積約二四八〇公頃。

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黃國峰表示，其中在捷運交會重要節點，包括新莊知識產業園區（溪北轉運站）、十四張及金城機廠等，優化交通轉乘，導入商業複合使用，增添人行綠蔭空間，並結合大眾運輸導向（TOD）機制，取得多元公益空間共一萬九八〇坪，增加三二四五個公共汽、機車位。

侯友宜說，開發案兼顧公益性，市府透過都市計畫回饋、容積獎勵、都更分回等方式，取得公益回饋空間十萬九千坪，增設日照中心、公托、公幼及圖書館等，公益回饋代金也挹注市庫六二三億元。

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