基北北桃攜手減碳 新北軌道7線齊發

基北北桃4市共同辦理「我的減碳存摺2.0」減碳大聯盟頒獎記者會，新北市副市長劉和然（左一）代表市長侯友宜出席。（新北市交通局提供）

減碳活動48萬人參與 減碳量達72000公斤 已建置近700公里自行車道

基北北桃四市共同推行減碳，昨日在台北市聯合舉辦「我的減碳存摺二．〇」減碳大聯盟頒獎，新北市副市長劉和然出席表示，活動已有四十八萬三千餘人參與，累積減碳量達七萬二千公斤；新北力推交通減碳，施工中軌道建設「七線齊發」，總長五十七公里、五十一座車站，並已建置近七百公里自行車道，朝九百公里目標邁進。

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劉和然說，在交通減碳方面，新北推動公共運輸建設，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線陸續通車，新增廿六公里路網及廿六座車站，目前「七線齊發」同步施工。

三鶯線第二季通車 萬大中和線明年完工

七線部分，捷運三鶯線以今年第二季通車為目標，施工中的萬大中和線預計二〇二七年完工，環狀線南環段、北環段、土城樹林線預計二〇三一年完工，汐止東湖線預計二〇三二年完工，基隆捷運先期工程去年開工。

新闢3公車路線 納減碳存摺機制

劉和然補充，在智慧服務上，今年九月起新北小一新生將使用「新北兒童卡二．〇」，家長可透過具NFC功能的手機為孩子管理、儲值交通卡；配合淡江大橋將通車，市府設置微型公車轉運站，並新闢三條公車路線，納入「減碳存摺」機制，鼓勵大眾使用。

自行車運輸方面，劉和然表示，新北已建置近七百公里自行車道，並朝九百公里目標邁進；全市YouBike站點達一五二九站，每日平均十四萬餘人次使用；另配合捷運三鶯線將通車，市府整合沿線自行車道與人行路網，串聯三峽老街、國立台北大學及鶯歌地區，打造綠色廊道。

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