新北淡江大橋5/12通車 明邀市民登橋

新北捷運公司今起推出淡江大橋紀念票面輕軌一日票。（新北捷運公司提供）

慶祝活動連3天 18日路跑、19日自行車活動 周邊實施交管

連接新北市淡水、八里區的淡江大橋將於五月十二日通車，慶祝活動自四月十七日起陸續登場，首場「淡水八里．橋見未來」邀請五千位市民登橋參訪，十八日、十九日分別有路跑、自行車活動，期間淡水及八里兩端周邊將實施交通管制。市長侯友宜預估，活動可能吸引二、三倍人潮參與，要求跨局處整合研擬應變措施，確保民眾安全。

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「橋見未來」5千人漫步 印紀念小卡

交通局交通安全科長李友欽表示，十七日淡水、八里區公所舉辦的「橋見未來」活動，當日下午一點至晚間七點，淡水區中正路二段五十一巷外側車道、淡水區中正路一段八十七巷八弄及八里區忠孝路外側車道，將實施交通管制，建議淡水民眾利用捷運、輕軌及公車前往，八里民眾可搭乘公車。

路跑橫跨淡水、八里 規劃接駁車

李友欽指出，公路局主辦路跑活動將於十八日下午二點開始，路線橫跨淡水、八里，下午二點起實施交通管制，部分路段採全線封閉或僅管制外側車道；淡水及八里端規劃接駁車，淡水端在淡水捷運站，八里端在十三行文化公園、十三行博物館、八里區行政中心；另外，紅二六公車當日下午二點半至五點半活動期間，暫時取消停靠淡水漁市、漁人碼頭、輕軌淡水漁人碼頭站三站。

自行車路線 跨淡水、三芝及八里

此外，十九日上午六點至中午十二點的自行車活動，路線橫跨淡水、三芝及八里地區，交通局將自六點半起視隊伍行進情形，彈性實施交通管制。

民政局長林耀長表示，「橋見未來」有五千位市民報名參加，以「漫步」方式參訪淡江大橋，近距離見證世界級單塔斜張橋的壯闊身影，活動加碼印製二萬張紀念小卡，備有專屬戳章供民眾收藏。

侯友宜說，當天一定很多民眾自發性前往，最少吸引二至三倍人潮，搞不好二、三萬人都有可能，主辦單位不能只用五千人的規模規劃，且民眾絕對不可能「漫步」，一定會停留橋上拍照造成壅塞，屆時須做好動線引導，「到時候發生任何狀況，不是我們能承受的」，他責成市府跨局處整合召開會議，研擬應變機制，希望活動順利圓滿。

另外，新北捷運公司今天起推出淡江大橋紀念票面的「輕軌一日票」，設計直式「微光晨曦」與橫式「餘暉日暮」二款風格，每張五十元，款式隨機，當天可不限次數搭乘輕軌。

淡江大橋將於5月12日通車，慶祝活動自4月17日起陸續登場。（新北城鄉局提供）

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