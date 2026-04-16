首創「浮塵子祭」 相聚峨眉湖畔

祭儀過程，學生在茶園中跳蟬舞。 （記者廖雪茹攝）

曾是茶農眼中的害蟲的浮塵子（小綠葉蟬），卻因其叮咬造就了享譽國際的「東方美人茶」蜜香！感恩這場自然奇蹟，全國首創以昆蟲為主體的茶祭典「浮塵子祭」，由新竹縣峨眉國中歷經三年發展，昨天在峨眉湖畔舉辦，期以特色產業為核心，結合與自然共生的藝術文化饗宴，開啟峨眉獨一無二的感恩祈福慶典。

在峨眉鄉民代表何秋香演唱老山歌中，學生燒稻草象徵清淨咒、起明火煮水，泡一壺去年頭等夏茶；演奏風弓、鳥笛、竹蟬、海螺、茶芽鈴鐺等樂器，喚醒春神與浮塵子，重現萬物共舞的節氣交響；並由禮生蔡碧桓念祭文。透過親師生集體創作的詩詞、咒語、節奏和舞蹈，重新詮釋當代的祭典樣貌。

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儀式終點站來到峨眉湖畔平台，由峨眉國小進行二胡演奏、富興國小呈獻茶席，參與者將期許與祝福灌注到自己的「陸羽」，登船到湖中央讓「陸羽」順水漂流，將祝福帶向遠方。

峨眉國中校長陳姿利表示，浮塵子祭歷經三年發展而成，由藝術家陳錦輝帶領師生共創，希望孩子們透過參與社區產業文化祭典，成為傳承的種子。

學生透過樂器，喚醒春神與浮塵子，重現萬物共舞的節氣交響。（記者廖雪茹攝）

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