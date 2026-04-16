關西擬發3600「石油津貼」 低收戶加發2000

因應中東戰火，新竹縣關西鎮公所將成為全國第一個為此普發全民現金「石油津貼」的地方政府。鎮長陳光彩說已擬定草案，近期送交鎮代會審議，計劃每人發放三六〇〇元，低收入戶每戶加發二千元。鎮代會主席羅仕典則說，公所只要提出他們就會依法審議，但他希望公所加碼，每人發萬元，低收戶每戶再發萬元。

鎮長陳光彩說，中東戰火衝擊全球經濟，為跟鄉親共度難關，在鎮上還有多項重大建設仍在進行下，經審慎評估財政能力後，仍決定使用今年的歲計剩餘款約九千七百多萬元，加上今年可望分得的統籌分配稅款約一千兩百多萬元作為財源，普發全鎮民現金，近日已訂定「關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，且將送交審議。

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初步規劃，當代表會議決通過日以前已設籍關西，且於發放起始日仍沒遷出的鄉親每人三六〇〇元，列冊的低收入戶則每戶再加發二千，預估要花一億多。若順利獲代表會通過，將在九月辦理追加減預算後執行。

多位鎮代盼加碼每人萬元

主席羅仕典則說，他和副主席葉文燈、鎮代張秋竹、范良宇、連忠進以及葉來富去年中秋節就公開發起，要求公所普發鎮民每人一萬元、低收入戶再一萬，把鎮庫結餘成果和全體鄉親分享、還稅於民。

所以他對公所計畫表示尊重，會依法審查，但希望公所的財源籌措可以不拘泥於今年度的歲計剩餘，畢竟橫山鎮庫結餘三億多都能普發每人五千元，關西鎮庫有十億，每人萬元並非不可行。

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