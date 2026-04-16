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    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖進香》為媽祖破例開放 粉紅超跑領46萬人擠爆西螺大橋

    2026/04/16 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，昨凌晨5點從彰化縣大村鄉起駕後一路南下，「粉紅超跑」火力全開，直上西螺大橋，帶領46萬名香燈腳踏橋跨越濁水溪，場面震撼。（取自白沙屯拱天宮YT頻道）

    白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，昨凌晨5點從彰化縣大村鄉起駕後一路南下，「粉紅超跑」火力全開，直上西螺大橋，帶領46萬名香燈腳踏橋跨越濁水溪，場面震撼。（取自白沙屯拱天宮YT頻道）

    苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，昨日凌晨五點從彰化縣大村鄉起駕後一路南下，「粉紅超跑」火力全開，不到上午十點即抵彰化縣溪州鄉，面對西螺大橋維修封閉「關卡」，鑾轎在橋前短暫搖晃後，隨即直上西螺大橋，帶領四十六萬名香燈腳踏橋跨越濁水溪，場面震撼，信眾直呼：「見證奇蹟」。

    西螺大橋去年底封閉整修

    鑾轎在橋前選擇步行上橋

    白沙屯媽祖昨日繼續南下北港朝天宮，行經彰化縣、雲林縣交界，必須跨越濁水溪。通車已經七十三年的西螺大橋，自去年十二月起封閉整修中，進香隊伍有改道走溪州大橋或涉水「潦溪」等不同選擇；彰化縣政府先前決定，臨時開放鑾轎與信眾步行西螺大橋，車輛則改走溪州大橋。

    昨天上午十時許，鑾轎抵達西螺大橋北端橋頭，氣氛緊繃，只見轎身上下擺動，隨即選擇步行上橋，現場瞬間歡聲雷動，近四十六萬名香燈腳，浩浩蕩蕩跟隨「粉紅超跑」走上西螺大橋，隊伍約花費三十五分鐘跨越大橋抵達雲林縣西螺鎮，成為首次大規模進香隊伍，進入維修中橋梁的特殊畫面。

    信眾：在封閉橋面行走

    「像被媽祖特別安排的一條路」

    許多白沙屯信眾表示，在封閉橋面上行走，「像被媽祖特別安排的一條路」，讓香燈腳在沒有車輛干擾下，輕鬆漫步跨過濁水溪。

    白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，昨凌晨5點從彰化縣大村鄉起駕後一路南下，「粉紅超跑」火力全開，直上西螺大橋，帶領46萬名香燈腳踏橋跨越濁水溪，場面震撼。（取自白沙屯拱天宮YT頻道）

    白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，昨凌晨5點從彰化縣大村鄉起駕後一路南下，「粉紅超跑」火力全開，直上西螺大橋，帶領46萬名香燈腳踏橋跨越濁水溪，場面震撼。（取自白沙屯拱天宮YT頻道）

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