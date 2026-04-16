台灣女力發威！歐洲女子數奧 我小將勇奪2銀1銅

我國選手常貽媗（左起）、盧芃恩、吳承霏、劉芸兆參與由法國主辦的第15屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽奏捷。（教育部提供）

台灣女力展現科學潛力！我國女高中生參與由法國主辦的第十五屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽，傳來捷報，在六十七個國家、二六〇名參賽學生中，四名參賽學生總計獲得二銀一銅佳績，國際排名並列第十三名，表現亮眼。

國際排名第13

台南一中十一年級學生盧芃恩、台北市私立復興高中十年級學生常貽媗成績最佳，獲銀牌獎，個人排名並列第三十六名；而台中一中學生吳承霏則摘下銅牌，個人排名為第九十名。

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常貽媗表示，對數學與邏輯思考一直很有興趣，喜歡思考與嘗試不同方法理解問題，透過解題經驗，學會面對困難時要保持耐心與專注，也曾參與公益教學，協助學生學習英文，從中發現分享知識不僅能幫助他人，也讓自己重新思考學習方式。

我國代表隊由陽明交通大學統計學研究所教授高竹嵐、智慧計算與科技研究所副教授魏澤人擔任領隊及副領隊，另曾獲數學奧林匹亞競賽銅牌及銀牌、現就讀於台大的施佑昇，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

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