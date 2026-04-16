食安稽查人力吃緊 石崇良：研議提升薪資條件

衛福部長石崇良（左）15日出席立法院社會福利及衛生環境委員會專題報告並備詢。（記者塗建榮攝）

近期高雄、新北、桃園及雲林陸續傳出食物中毒案例，中華民國食品技師公會認為，基層餐飲食物中毒等事件頻傳，凸顯第一線食安稽查人力嚴重吃緊的結構性問題。衛福部長石崇良昨日表示，中央受「財劃法」影響，能支應的預算減少，但未來可補助地方時，會要求地方增加稽查人力，另衛福部也研議提升食藥署相關查驗、稽查人員薪資待遇。

劍湖山畢旅 桃市70師生上吐下瀉

本月四日起全台接連發生多起食物中毒案件，先是高雄一家春捲攤造成一七三人受害，又有新北市知名便當店累計通報一七三人中招，接著是桃園一家烤肉飯至少一二一人不適，前晚又發生桃市國中生畢旅在雲林劍湖山渡假大飯店晚餐後，有七十人出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫。

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食品技師公會指出，面對日益龐大且複雜的食品供應鏈，傳統的防堵模式已難以負擔，政府對食安的管理做法應由「事後開罰」轉向「事前預防」。

石崇良表示，食安三道防線包括內部管控、第三方認證制度、外部稽查等，現行制度要求一定規模以上食品廠內部要建立品質控管機制，並有合格人員把關，另需取得食品查驗、檢驗合格證明，食品稽查是食安三道防線中的最後一道。

但石崇良坦言，稽查人力方面，「財劃法」修正後，中央能支應的預算減少，未來可充分補助地方時，會要求地方政府增加人力，因應稽查需求。

民進黨立委王正旭指出，各地稽查人力明顯不足，行政院雖提升食藥署邊境查驗人力配置為一〇五人，但迄今實際僅聘用八十五人，後市場稽查人員則僅有七十九位，甚至較原本的八十六位減少，且各地方政府食藥妝稽查人員平均每人要負責一千兩百家業者，工作負擔沉重，導致招募人才受限。

研議改善專業、危險加給

石崇良表示，雖政院提供相關員額，但實務上可能很難招滿，衛福部研議在薪資條件方面予以提升，針對專業、危險加給也會設法改善。

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