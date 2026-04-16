寵物用藥新制突喊卡 農業部改立新法

民進黨立委劉建國昨在立院質詢時痛批，農業部對於人用藥品提供寵物使用的法規處理方式粗糙，難以讓飼主、獸醫、藥師難以信賴。（記者林志怡攝）

農業部原訂於七月上路的寵物用藥新制引起民怨，農業部上週會議表決決定暫緩實施。昨日農業部防檢署長杜麗華指出，將以「註銷即將上路的辦法，改立新法替代」方式處理，立委怒批農業部對法規的處理方式粗糙，且二年緩衝期間行政怠惰，更造成專業團體間互相敵對。

立委痛批處理粗糙 憂空窗期用藥安全

農業部二年前訂定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物使用管理辦法」，並給予緩衝期，新制原訂於今年七月上路，但藥廠登錄進度緩慢，獸醫與飼主團體擔憂，若新制如期上路，恐衝擊第一線寵物用藥，農業部因此於四月十日召開會議討論，最終以投票方式決定「延後實施」。

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杜麗華昨出席立法院衛環委員會答詢時表示，農業部已決定將原定於七月上路的新制註銷，另訂新法替代，近二天就可以對外公告。

民進黨立委劉建國怒批，農業部先是延期，現在又變成註銷，毛爸毛媽、獸醫師、藥師如何信賴另訂的新法？無法理解政府為何處理方式如此粗糙。

國民黨立委王育敏追問，新法實施前的空窗期，如何確保寵物用藥安全？食藥署長姜至剛說明，短期用藥追蹤與管理可透過運銷紀錄核對，中長期仍需有妥適的資訊平台，食藥署現在就可以掌握藥商、中盤商的出貨狀況；杜麗華則表示，使用端管理系統會盡力在一年內完成。

防檢署副署長傅學理表示，原擬於七月一日上路的犬貓以及非經濟動物使用人藥的管理辦法將註銷，會依照四月十日開會討論，依「動保法」規定，改為直接公布七〇一項人用藥品可用於動物診療使用，未來這些藥物可直接由藥商供應給動物醫院。

新法上路前

將與獸醫、藥師、藥商充分溝通

將上路的管理辦法從暫停再到註銷，傅學理表示，主因在於新的辦法還要討論，也會跟獸醫師公會、藥師團體、相關利害人交換意見，至於獸醫師希望寵物可用人藥改採負面表列，傅學理表示，相關都在討論範圍內。

許多藥商認為人藥轉為動保用藥必須要改標，且不能再轉人藥，該批次的藥物若未售罄將造成損失，對改標態度消極，傅學理表示，醫用氣體部分原本要求須改標籤，現擬改為掛吊牌，針劑的部分是最小包裝的單管針劑不用另外再貼動保用藥標籤。

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