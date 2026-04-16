國際油價飆漲》公共運輸票價年底前凍漲 交通部研議補貼計程車

交通部長陳世凱昨赴立法院交委會備詢。（記者田裕華攝）

預估到明年底需補貼85億

受中東戰火影響，全球油價狂飆，有立委指出國光客運光三月油料成本增加六百萬元，恐因衝擊撐不住，交通部表示，針對公路客運預估今年五至十二月將需補貼業者一．二一億元，預估整體公共運輸到明年底需補貼八十五億元。不過，依照行政院指示，年底前國內公共運輸票價皆不調漲，民眾不必擔心。

台鐵高鐵電力運行 影響不大

交通部長陳世凱昨赴立法院交委會質詢時表示，行政院已於日前宣布，國內公共運輸不調漲、國內航線票價也暫緩調整，為避免油價達票價調整門檻，將由中油先行吸收油價漲幅，後續交通部將編列預算返還中油。台鐵以電氣化為主、高鐵採電力運行，油價波動影響不大。

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航空公司減班 整體只影響0.3％

陳世凱表示，國際航線燃油附加費調漲，雖然有航空公司減班，但整體只影響〇．三％。民航局長何淑萍補充，今年夏季班表共有九萬九百多班，每週三〇二九班，統計至十四日下午共取消航班二六四班；五月每週取消五十二．六班，主要是以東南亞航線為主，因為載客率較低，進行減併班。

交部：公路客運基本運價估5月達調漲門檻 將提票差補助

公路客運部分，公路局長林福山說明，根據「公路汽車客運路線費率臨時調整機制」，若柴油價格達基本運價調漲門檻且業者提出申請時，將依程序辦理臨時調整機制，三月柴油加權平均價格為廿八．一元，尚未達到廿九．六元調漲門檻，但從四月平均價格推估，五月可能會啟動相關機制，屆時客運公會會提出運價調漲申請，初估五至十二月補貼經費為一．二億元。

陳世凱強調，若業者提出申請就會進行調整，交通部會提出票差補貼，不會直接影響民眾。計程車補貼也都在研議中，若按照過去補助每公升五元試算，每月約需要一．九億元。

航政司司長韓振華表示，目前三大國籍貨櫃航商由台灣至中東僅三條航線，已全面停收中東地區貨物，目前運價與過去紅海危機、疫情期間高點時，尚有一定差距；海運部分，航港局已定期招開國際海運運輸平穩工作小組會議，各產業公協會尚未有急單或缺倉的情形。陳世凱並指出，貨運價格也在審議中，會在核定價格下浮動。

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