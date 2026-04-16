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    首頁 > 生活

    輕軌轉乘高捷 3路口試辦設遮陽傘

    2026/04/16 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    隨著氣溫升高，高雄輕軌轉乘高雄捷運的部分動線遭民眾抱怨太熱、不友善，高市捷運局與高雄捷運公司評估後，決定試辦三處「抗熱」路口，預計六月中完工。

    預計6月中旬完工實施

    市議員張博洋日前質詢時關注輕軌與捷運的轉乘動線幾乎沒有遮蔭，酷熱讓乘客很難受，他提到捷運局已有初步規劃，會選定幾處路口設置大型遮陽傘；副市長林欽榮證實有此方案，並透露都發局也持續研究其他抗熱措施，後續會陸續公布。

    捷運局說明，經過評估後，決定推動「輕軌捷運轉乘路口短期遮陽設施」試辦計畫，經盤點人流與曝曬程度，擇定高捷紅線R6凱旋站與輕軌C3前鎮之星站轉乘路口、高捷紅線R13凹子底站與輕軌C24愛河之心站的順行及逆行兩側路口，共三處地點做為優先示範點。

    捷運局指出，這次試辦的遮陽設施，會考量與城市景觀融合以及交通安全，整體採輕量化構造，外型輕巧且不遮蔽行車號誌標誌，兼顧行人遮蔭需求，以及轉彎車流駕駛視距。

    鑒於南部多變氣候，設施具備易維護且收摺便利，若遇強風或颱風警報發布時，可由維護人員迅速收合，確保安全。

    全案目前持續推進中，預計今年六月中旬可完成示範點設施建置，立即為高雄盛夏期間轉乘的民眾提供舒適友善的遮蔭環境。

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