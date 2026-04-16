屏東大鵬灣慢活 搭帆船、嚐當季海味早餐

大鵬灣帆船生活節結合黑鮪魚季，打造深度的旅遊行程，遊客可以品嚐生魚片當早餐。（鵬管處提供）

迎接二〇二六大鵬灣帆船生活節，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）與地方創生團隊合作推出「東港尋味：看漁市場、遊潟湖、品海鮮」深度遊程，由專業導覽員帶領認識大鵬灣的養殖文化，品嚐道地海味，還能體驗操作帆船樂趣。

鵬管處指出，帆船生活節核心價值不僅是推廣大鵬灣水域活動，更要藉潟湖獨特地理環境為平台，結合東港與林邊豐富的農、漁產資源及社區特色，發展深度體驗遊程，今年與「大小港邊」創生協會合作，以完整的深度遊程帶領遊客體會大鵬灣之美。

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看吆喝喊價 感受拍賣市場節奏

遊程方案一「早起有魚吃」，為喜愛深度文化的旅人設計，清晨七點半到東港漁港拍賣市場，一睹承銷人、拍賣員彼此吆喝喊價聲，感受專屬於東港魚市的節奏，隨後赴大鵬灣畔帆船基地，搭乘帆船並品嚐當季「海味早餐」。

方案二「午後微風」，喜愛慢活節奏的遊客，下午一點半搭乘帆船，邊品嚐特製的鮪魚小點心，邊聽著導覽員解說大鵬灣的潮汐、養殖文化與漁人故事，還可以體驗操作帆船的樂趣。

體驗帆船操作 聆聽漁人故事

林姓遊客表示，今年參加帆船節的深度遊程，在大鵬灣搭船品嚐美食時，看到船外的美景，讓他想起年輕時在歐洲旅遊時的悠閒愜意，現在不用出國就能體驗這樣的感覺，非常值得。

大小港邊地方創生協會說，帶領遊客倘佯在大鵬灣的藍天碧海，透過使用者付費的模式，讓社區產業的活水能駒生生不息，方案一為一五〇〇元，方案二為一八五〇元，出發前七天截止報名，十人即可成團，如未滿團會提前七天通知，可免費取消。

大鵬灣帆船生活節結合黑鮪魚季，打造深度的旅遊行程，遊客可以體驗操作帆船。（鵬管處提供）

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