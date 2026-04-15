為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣賞螢23處秘境 11處推出導覽

    2026/04/15 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉縣觀光局精選23處賞螢秘境，圖為阿里山林鐵鐵道螢火蟲美景。（嘉縣府提供）

    嘉縣觀光局精選23處賞螢秘境，圖為阿里山林鐵鐵道螢火蟲美景。（嘉縣府提供）

    嘉義縣進入賞螢季節，縣府文化觀光局精選梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉及番路鄉廿三處賞螢秘境，並自昨天起至五月底推出十一處賞螢導覽活動，為推廣親子賞螢，首度推出注音版賞螢導覽摺頁，搭配紅色玻璃紙設計，讓大家在親近大自然的過程中，培養對生態保護的尊重與認知。

    送注音版摺頁和貼紙 歡迎親子遊

    縣長翁章梁昨出席「螢光奇緣」宣傳記者會，宣布嘉義賞螢季啟動，現場邀請「禮物盒劇團」演出短劇，宣導賞螢規範「紅光照地面、不吵、不抓螢火蟲」等原則。

    翁章梁說，台灣有六十多種螢火蟲，阿里山地區種類高達四十多種，種類數量為全台之冠，阿里山林鐵獨特地景結合點點螢光，更是攝影愛好者每年必訪，也是親子探索自然、生態學習的最佳場域。

    文觀局表示，今年活動強調「生態教育保護」與「低干擾旅遊」，遊客入住賞螢點合作民宿，可免費索取注音版螢導覽摺頁，參與賞螢導覽行程，還可獲得螢光大使「獨角龍豆豆&豆比」紀念貼紙。

    步道、部落、鐵道 追螢趣味多

    廿三處賞螢秘境，有適合親子同行的步道賞螢（瑞峰竹坑溪步道、竹崎鄉圓潭生態園區、番路鄉公興森態園區等）、融合在地文化的部落賞螢（阿里山鄉來吉部落百合廣場、里佳部落親水生態公園等）、秘境賞螢（瑞里遇見彩虹生態村、阿里山鄉豐山社區等）及特色鐵道賞螢（梅山鄉梨園寮車站、竹崎鄉水社寮車站等）行程，滿足不同族群需求；梨園寮車站、水社寮車站可拍到林鐵鐵道螢光點點美景。

    十一處賞螢導覽活動，如圓潭生態園區四月十七日至五月十日每週五、六、日有每人一百五十元的付費導覽解說，引導遊客以正確方式親近自然，落實低干擾、重保護精神。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播