嘉縣賞螢23處秘境 11處推出導覽

嘉縣觀光局精選23處賞螢秘境，圖為阿里山林鐵鐵道螢火蟲美景。（嘉縣府提供）

嘉義縣進入賞螢季節，縣府文化觀光局精選梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉及番路鄉廿三處賞螢秘境，並自昨天起至五月底推出十一處賞螢導覽活動，為推廣親子賞螢，首度推出注音版賞螢導覽摺頁，搭配紅色玻璃紙設計，讓大家在親近大自然的過程中，培養對生態保護的尊重與認知。

送注音版摺頁和貼紙 歡迎親子遊

縣長翁章梁昨出席「螢光奇緣」宣傳記者會，宣布嘉義賞螢季啟動，現場邀請「禮物盒劇團」演出短劇，宣導賞螢規範「紅光照地面、不吵、不抓螢火蟲」等原則。

請繼續往下閱讀...

翁章梁說，台灣有六十多種螢火蟲，阿里山地區種類高達四十多種，種類數量為全台之冠，阿里山林鐵獨特地景結合點點螢光，更是攝影愛好者每年必訪，也是親子探索自然、生態學習的最佳場域。

文觀局表示，今年活動強調「生態教育保護」與「低干擾旅遊」，遊客入住賞螢點合作民宿，可免費索取注音版螢導覽摺頁，參與賞螢導覽行程，還可獲得螢光大使「獨角龍豆豆&豆比」紀念貼紙。

步道、部落、鐵道 追螢趣味多

廿三處賞螢秘境，有適合親子同行的步道賞螢（瑞峰竹坑溪步道、竹崎鄉圓潭生態園區、番路鄉公興森態園區等）、融合在地文化的部落賞螢（阿里山鄉來吉部落百合廣場、里佳部落親水生態公園等）、秘境賞螢（瑞里遇見彩虹生態村、阿里山鄉豐山社區等）及特色鐵道賞螢（梅山鄉梨園寮車站、竹崎鄉水社寮車站等）行程，滿足不同族群需求；梨園寮車站、水社寮車站可拍到林鐵鐵道螢光點點美景。

十一處賞螢導覽活動，如圓潭生態園區四月十七日至五月十日每週五、六、日有每人一百五十元的付費導覽解說，引導遊客以正確方式親近自然，落實低干擾、重保護精神。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法