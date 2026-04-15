雲林抓畜牧場偷排 2個月24件違規

畜牧廢污水污染是國內主要水污染源之一，為防範業者違規排放，雲林縣環保局二月起例假日不打烊，加強全縣畜牧場稽查，兩個月查獲廿四件違規，共計裁處五十九萬多元，並限期改善。環保局指出，除加強稽查，同時也結合科技系統在縣內重要河川設置水感器，加強水質監測，若有發現異常即向上溯源，查獲即依法開罰，最重處置停養。

雲林為養豬大縣，轄內有一千二百多家畜牧場，畜牧廢污水未經妥善收集、處理就排放，易導致河川、溝渠濁黑發生臭味，造成水質及環境污染，並影響附近居民生活品質。環保局表示，過去曾多次接獲民眾檢舉有畜牧場利用假日或雨天排放，這波稽查著重在例假日，稽查對象為高風險場舍，檢查項目有廢水處理設備是否正常運轉、放流水水質是否標準、是否有繞流管線或私設暗管、假日是否正常操作。

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環保局水質保護科長陳韋汝指出，稽查員現場巡查、檢視設備、管線查察及放流水採樣檢測等，二月至今查獲廿四家次違規，包括水質未符合排放標準、現場設施與許可內容不符、沒有記錄水電表等，均已要求限期改善。民眾若發現疑似違規，可撥打專線0800-556003。

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