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    首頁 > 生活

    台南鳳梨好筍季 25日關廟打頭陣

    2026/04/15 05:30 記者洪瑞琴、王姝琇／台南報導
    關廟、龍崎、新化區聯合打造農遊盛會，鳳梨、竹筍品質佳。（記者洪瑞琴攝）

    關廟、龍崎、新化區聯合打造農遊盛會，鳳梨、竹筍品質佳。（記者洪瑞琴攝）

    今年「台南鳳梨好筍季」由關廟、新化、龍崎三大產區聯合舉辦，市長黃偉哲、立委陳亭妃昨宣傳推廣在地金鑽鳳梨與綠竹筍，首場活動將於四月廿五日在關廟山西宮登場。

    採果、做鳳梨酥、闖關集章

    開幕活動自上午八時至下午二時舉行，有闖關集章、DIY體驗、舞台表演及鳳梨採果、鳳梨酥製作等，完成任務即可兌換限量好禮與新鮮鳳梨，讓民眾在互動中認識農業、品味在地。五月九日移師龍崎文衡殿舉辦「龍崎馬上旺」，五月十日由新化推出「一六八低碳小旅行」，串聯山城景點與產業特色，邀請民眾走入產區「食當季、吃在地」，品嘗最道地的台南風味。

    黃偉哲表示，今年台南鳳梨預估產量約五萬二千公噸，其中關廟占約二萬四千公噸，為重要產區；以台農十七號金鑽鳳梨最具代表性，香甜多汁，是外銷主力，市府今年赴東京食品展拓銷，訂單突破五億元，帶動農產外銷。

    總舖師辦桌 5/2關廟席開百桌

    此外，「台南總舖師四季辦桌」結合山、海、平原與丘陵四大地景食材，打造年度指標性飲食盛會，首場春季辦桌將於五月二日中午在關廟區大潭埤旺萊公園登場，席開百桌，以「四季主題×八大總舖師」為核心聯手規劃，依循台南各區特色與四季食材，推出四場無菜單料理限定盛宴。

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