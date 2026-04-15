開業2個月 南寮竹風漁市頻跳電

竹市南寮漁港的竹風漁市開業2個月卻頻跳電，綠營議員楊玲宜籲市府提高電力負載量。（記者洪美秀攝）

電力需增載 議員促速解決 竹市府協調台電快施工

新竹市南寮漁港竹風漁市今年農曆年前開業，開業兩個月竟常出現跳電情形，市議員楊玲宜昨天在議會臨時會指出，竹風漁市花好幾億及好幾年才蓋好，攤商業者好不容易盼到可以營業，卻出現經常跳電情況，供電不穩定，已讓攤商傷腦筋，尤其海鮮漁貨需要冷凍電力保鮮，但若常跳電，將影響貨源穩定，讓攤商氣得跳腳。要求市府趕緊了解狀況，不要讓供電不足情況不斷發生，影響攤商生意。

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市府產發處表示，今年已編列三千五百萬元做為電力設備等改善經費，由於先前的電力管線都已埋地下管線，對攤商反映跳電情形，市府也邀集新竹區漁會及攤商和台電共商，只要台電能安排時程施工，攤商都願意配合，預計施工時間只需幾天就可完成電力增載的設備工程，將盡快與台電等單位達成協議再施工。

花費數億蓋好 營運卻出包

楊玲宜表示，竹風漁市開業兩個月帶來許多人潮，攤商很開心終於又可以做生意了，但這兩個月卻發生經常跳電情況，尤其是假日，人潮最多的時候，會突然跳電，讓商家措手不及，因為漁貨大多需要冷凍保鮮，加上假日用電量大，經常跳電也造成消費者不滿，更讓攤商生意受影響。

海鮮需冷凍 攤商氣得跳腳

楊玲宜說，竹風漁市是市府蓋建的新公共建設，照理講所有設備都是最新，且電力設備與管線都是最新的，如果市府在工程施做時，有聽取攤商意見，或評估整體的供電需求，就不會出現營運後供電不足或常跳電的情況，她籲市府不要再推給原設計單位，應趕緊協助攤商解決跳電問題，不要讓竹風漁市的攤商承受供電不穩的窘況。

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