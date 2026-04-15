中壢便當店疑食品中毒 通報61人

桃園市衛生局接獲疑似食物中毒案件通報，派員前往上野烤肉飯內壢店稽查。（桃市衛生局提供）

有「中壢最強便當店」美稱的桃園市中壢區上野烤肉飯內壢店爆發食安風暴，市府衛生局前晚起接獲醫療院所通報疑似食品中毒事件，統計至昨天下午四點卅分，有六十一人前天中午、晚上購買食用該店餐食後，發生嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀，該局立即啟動食品中毒調查機制，派員到店稽查，並依食品安全衛生管理法勒令業者暫停營業。

衛局稽查採檢送驗 勒令暫停業

衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧表示，稽查人員針對該店的食品製備流程、作業環境衛生、人員衛生管理及食材保存情形等進行查核，同步抽驗高風險食材、採集環境檢體送驗，以儘速釐清可能的致病原因，檢驗時程最快三至五週完成。

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據了解，上野烤肉飯是知名連鎖便當店，旗下內壢店網路評價四．一顆星，生意不錯，但有民眾昨在網路社群發文指女兒前晚吃完該店的雞腿飯後，晚上十一點多開始嘔吐，吐了一整床。

該店昨拉下鐵門、暫停營業，配合衛生局相關調查，店內也全面消毒，對於所供應的便當造成食安疑慮，深表歉意；初步懷疑可能與「馬鈴薯沙拉」有關，實際原因仍以正式檢驗結果為準。

黃叔慧說，民眾十三日若曾前往上野烤肉飯內壢店消費，並出現腸胃不適等疑似食品中毒症狀，請儘速就醫並主動告知飲食史，以利醫療院所通報；衛生局後續將視檢驗與調查結果嚴格辦理，業者如查有違反食品良好衛生規範準則（GHP）情事，將命其限期改善，屆期未改善的話，將依食安法裁處六萬元至二億元罰鍰。

便當店拉下鐵門暫停營業。（記者李容萍攝）

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