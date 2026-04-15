桃市消防員缺額605名 民代促補足

桃園市消防人員水裡來、火裡去為市民救災救護（見圖），現有人力卻比編制員額少605人，議員們昨在議會定期會質詢要求市府補足消防人力。（資料照）

消民比六都第三 落後北市、南市 消防局︰明、後年共增200新血

桃園市三月底「消民比」（消防人員數與轄區人口數的比例）一比一三三〇，居六都第三，現有消防人力較編制員額缺少六百多名，跨黨派市議員昨在議會定期會市府消防局工作報告時，質詢要求市府補足消防人力；消防局長龔永信回應，近年台北市、台南市人口下降，桃市則持續成長，使人口母數增加而影響消民比數據，預估明、後年都能補充一百名警察專科學校消防組畢業的新血，人力壓力應會紓緩。

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消防編制員額2377人 目前僅1772人

議員陳雅倫點出，桃市消民比在六都排名落後台北市、台南市，應設法改善；議員游吾和詢及目前消防員額跟編制員額相差多少人？議員葉明月憂慮既有人力足夠應付救災救護工作嗎？議員魏筠、林政賢都關注人力缺口如何補充？議員黃崇真質疑，是不是消防救護勤務重，而待遇與福利不夠好，所以人力短缺？

龔永信答說，目前員額一七七二人，編制員額二三七七人，相差六〇五人，元月補充四十八名新血，但調離、退休等共廿人，預估明、後年各增百名警專畢業生後，可減輕人力不足問題。

去、今年人員進用率 未達3％

議員李宗豪建議，消防局應檢討人力招募策略、宣傳管道及職涯誘因，讓消防量能符合城市發展需求；議員彭俊豪表示，桃市人口增加快，大樓越來越多，各類活動多，消防局任務也變多，應有短期、長期的人力補充計畫；議員楊朝偉詢問，去年某單位消防小隊長勤務中猝逝後，消防局允每年三％進用率，如今是否達標？

龔永信坦言，去、今年人員進用率未達三％，原因包括警專消防組每年預定招收千名學生，錄取卻只三、四百人，年金改革、消防殉職事件等影響報考意願，每年畢業人數有限，不夠全國各市縣需求，這是全國性的問題。

議員建議增科技協助 降低人員風險

議員劉曾玉春認為，AI、無人機等科技逐漸成熟，善用科技協助消防工作效能並降低人員出勤風險，是消防局需要努力的方向；龔回應，目前配置無人機廿三架、合格飛手一〇三名，消防機器人八台分布在工業區相關分隊，會逐步擴充以利消防工作。

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