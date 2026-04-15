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    首頁 > 生活

    苗市掩埋場廢彈簧床1500張 60萬委廠商處理

    2026/04/15 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    改善西山掩埋場堆置廢彈簧床，苗栗市公所15日估處理1500張。（苗栗市公所提供）

    改善西山掩埋場堆置廢彈簧床，苗栗市公所15日估處理1500張。（苗栗市公所提供）

    苗栗市公所為有效改善西山垃圾掩埋場廢彈簧床堆置問題，今年編列六十萬元預算，將從十五日起委託專業廠商大規模作業，將在七天內加速去除西山垃圾場內堆積約一千五百張的廢棄彈簧床，全面提升整體環境品質。

    苗栗市公所表示，廢彈簧床因體積龐大且不易處理，為妥善去化既有堆置量，此次委託專業廠商進行集中處理，加速去化；目前堆置於西山垃圾掩埋場的廢彈簧床數量約一千五百張，預計十五日起辦理為期七日作業。

    苗栗市公所指出，由於廢彈簧床體積龐大且拆解不易，長期堆置不僅佔據空間，更對掩埋場管理造成負擔，盼此次藉由專業處理機制，能更有效率地完成去化作業。

    針對民眾家中汰換的大型廢棄物，市公所也呼籲，應依規定向清潔隊登記清運，切勿隨意棄置，任意棄置一般廢棄物者，可依違反廢棄物清理法，處一千二百元至六千元罰鍰。

    苗栗市公所強調，未來將持續視實際需求滾動檢討大型廢棄物處理機制，並加強垃圾減量宣導，期望與市民共同維護乾淨、宜居的生活環境。

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