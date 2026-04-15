名間焚化爐興建爭議 温世政、許淑華交鋒

名間反焚化爐自救會抗議南投縣府密集召開環評會議，迫使農民奔波往返，壓迫民意。（記者張協昇攝）

温推提升資源回收率等方式 許稱8成縣民贊同蓋焚化爐

南投縣政府昨（十四）日起一連兩天召開名間焚化爐環評範疇界定會議，民進黨南投縣長參選人温世政重申反對蓋焚化爐，強調南投垃圾治理應採更長遠、永續的「雞尾酒療法」解方，而非依賴單一焚化設施。

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縣長許淑華回應說，温世政提出的多元處理垃圾方式，縣府早就在執行，各縣市也有自己的垃圾要處理，且均面臨焚化爐老化問題，都在規劃蓋新焚化爐，如果各縣市可以幫南投大量去化垃圾，南投的垃圾就不會堆積逾三十萬噸，且有八成縣民支持蓋焚化爐，希望温醫師能以更理性、宏觀角度看待焚化爐興建案。

陳翰立：勿以密集會議壓迫民意

名間焚化爐二階環評範疇界定會議第三次延續會議，昨在縣立婦幼館舉行，名間鄉長陳翰立、温世政等人率反焚化爐自救會到場抗議，指控縣府密集召開多場次環評會議，迫使農民放下手中的農務奔波往返會場，形同「行政暴力」，要求縣府停止以密集會議壓迫民意，環評審查應回歸程序正義與公平性。環保局說，依法定程序開會。

環保局：依法定程序召開會議

温世政表示，南投蓋焚化爐是錯誤決策，他提出的「雞尾酒療法」包括提升資源回收率，推動廚餘資源化、透過區域協調機制進行跨縣市垃圾調度及優化既有民營焚化爐設施，可以消化多數現有垃圾量，強調縣府雖有尋求其他垃圾處理方式，但有做都沒有做好，如南投資源回收率全國倒數，現有民營焚化爐都在燒其他垃圾。

昨天會議，自救會一開始即以環評委員出席人數未過半，不斷拍桌高喊「會議無效」，並要求討論替代方案，不要淪為橡皮圖章，主席表示，會議未規範委員出席人數，場面一度火爆。

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