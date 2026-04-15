中市中央市場改建 拆除延宕淪垃圾場

中央市場拆除延宕，現場堆滿垃圾。（陳俞融提供）

議員憂現場髒亂影響招商 精華地恐成發展毒瘤 經發局：5月底拆畢

台中市北區中央市場將轉型融合公園、大型商場與社宅等三合一新空間，去年七月開始拆除，原訂四月前拆除完畢卻進度延宕，現場更淪為大型垃圾場，藍綠議員大表不滿，憂心未來回填時混雜異物，更影響土地再利用招商，「價值連城」精華地恐成發展毒瘤；經發局長張峯源允諾五月底前拆除完畢，並儘速完成相關清運作業。

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將轉型融合公園、商場與社宅

民進黨市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤昨在議會質詢關切北區中央市場拆除工程進度，經發局原稱今年三、四月拆除完成，迄今不但沒拆完，更被舉報疑有工程車載運不明廢棄物到拆除現場傾倒，堆滿大量垃圾，而且先前市場拆除工地才發生鷹架倒塌，造成市民受傷意外，暴露市府對包商的監督寬鬆、虛設。

陳俞融更質疑，大量垃圾混雜其中，若被一併回填，恐影響後續環境及安全，且拆除延宕間接拖累商場招標作業，這塊在北區「價值連城」的土地招商已一次流標、乏人問津，連鎖效應讓這塊北區僅剩的黃金土地開發停滯，恐淪爛攤子，要丟給下一任市長處理。

國民黨北區議員陳文政也不滿中央市場拆除進度及拆除物堆在現場，環境髒亂不堪，民怨四起，要求經發局不得追加預算負責到底，儘快完成拆除清運。

副市長黃國榮當場指示經發局，要求負責廠商盡快完成清運及中央市場拆除工程；張峯源允諾會在五月底前拆除完畢。

市府：廢棄物為原市場攤商留下

經發局另澄清，現場廢棄物並非「外來不明物」，是原二百五十戶市場攤商搬遷後遺留的家具、生活廢棄物等，合作清運業者值歲修中，清理出來後暫時放置在現場，配合拆除進度，從前段工地運到後段工地，已要求五月底加速清運完成。

民進黨台中市議員質疑中央市場拆除延宕，現場堆滿垃圾。（記者蘇孟娟攝）

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