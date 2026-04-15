反駁柯志恩惠台說 陳其邁：須政府對等談判才有保障

中共公布惠台十措施，陳其邁建議中國可跟台灣政府對等談判，這對農漁民與觀光業較有保障。（記者王榮祥攝）

國民黨高雄市長柯志恩日前表態中共十大惠台措施中的遠洋漁業、農產品開放及陸客自由行，對高雄最具利益；高雄市長陳其邁昨天舉宏都拉斯、日本遭遇打臉柯志恩，強調中國可跟台灣政府對等談判，對農漁民與觀光業才較具保障。

舉宏都拉斯、日本兩例 提醒注意風險

陳其邁說明，宏都拉斯跟中國建交時，中國承諾要買大量白蝦，結果宏都拉斯外銷中國的白蝦數量明顯不如預期，落差還非常大，造成宏國蝦農損失。

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他再舉日本首相高市早苗提及「台灣有事，日本有事」，結果陸客被禁止到日本觀光，原定到中國演出的日本藝人也被取消行程，「因為治因素，觀光客說沒就沒了」。

陳其邁提醒，這兩個例子都說明任何國際貿易、經貿往來，事實上都存在相對的風險，必須透過政府對政府的評估、協商、對等談妥相關貿易條件，對農漁民才有利，對觀光業才有利。

陳其邁建議中國可跟台灣政府進行對等談判，台灣樂意跟所有國家做生意，也希望更多外國旅客來高雄，但也特別提醒要做好風險管理，否則民眾若因此投入增產的設備或是投資，開放觀光客來了沒幾個月，甚至沒幾週就喊停，這對業者來說，將承受重大損失；他強調，最好方式就是由政府間透過嚴謹協商，保障觀光業者跟農漁民權益。

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