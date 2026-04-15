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    首頁 > 生活

    高雄車站 國道、公車轉運站招租成功

    2026/04/15 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄車站市公車轉運站與國道客運轉運站第三次招租順利標脫，圖為市公車轉運站場域。（記者王榮祥攝）

    高雄車站市公車轉運站與國道客運轉運站第三次招租順利標脫，圖為市公車轉運站場域。（記者王榮祥攝）

    歷經3次招標 規劃商業空間 方便民眾轉乘客運或公車

    台鐵高雄車站繼商業大樓簽約後再傳好消息，位於車站東西兩側的國道客運與市公車轉運站第三次招租案，四月初已開標，台鐵公司證實順利標脫。

    下旬討論整合 審查通過後簽約

    台鐵說明，預計四月下旬將邀集得標人、交通部公路局、高市交通局、市公車及客運業者等單位，就得標人、市公車及客運業者營業規劃等事項進行討論及整合，再由得標人提送使用計畫書，審查通過後即可簽約。

    台鐵高雄車站的地下機車停車場去年十一月正式營運，台鐵同時啟動地面轉運站與商業空間招商作業。車站東側為國道客運轉運站、室內商業空間約兩千兩百餘平方公尺，西側規劃為市區公車轉運站、室內商業空間約四百八十餘平方公尺，去年底接連兩次招標流標，均沒人投標。

    規劃完成後 公車路線即可調整

    台鐵高雄站因客運轉運站遲未啟用，民眾若要轉乘國道客運或市區公車都非常不方便。台鐵分析兩次流標可能是受到國道客運需求銳減所致，經適度調整招商內容後，今年初辦理第三度招標，且拆分成市公車、國道客運兩標，提案至四月一日截止。

    台鐵近日證實，兩標均已順利標脫，將啟動後續作業；高市交通局第一時間也掌握好消息，將儘速與台鐵、廠商討論相關事宜，市區公車路線調整已大致準備完畢，只要台鐵與業者完成規劃，即可調整路線。

    旅館大樓招租案 估第三季公告

    高雄車站商業大樓招租案已完成簽約，將由環球百貨進駐，預計二〇二七年底至二〇二八年初開張，國道客運與市公車兩處轉運站也標脫，近期將啟動後續作業，接下來是旅館大樓招租案，台鐵透露，大概在今年第三季會正式公告。

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