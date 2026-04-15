搶攻滑世代 童子瑋PO漫畫說成長故事

童子瑋於社群平台推出漫畫圖文故事「在基隆長大的孩子」。（童子瑋提供）

搶攻青年朋友、「滑世代」的支持，民進黨基隆市長參選人童子瑋在社群媒體Instagram、threads推出漫畫圖文故事「在基隆長大的孩子」，盼延續爬山話題熱潮，以自身成長背景傳遞對基隆的情感，加強年輕選民的認同。

童子瑋表示，上個月因為前總統蔡英文、副總統蕭美琴接連到基隆和他同台，爬山一事引起許多媒體報導跟網友討論，提升不少網路聲量，因此希望能透過網路力量，讓網路新朋友對他更認識，決定推出適合青年認識他的漫畫圖文故事「在基隆長大的孩子」。

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在基隆長大的孩子 加強認同

童子瑋分享漫畫圖文的封面說，背景圖樣包含基隆虎仔山的地標意象、童子瑋選區的崁仔頂，以及他從小長大的慶安宮，也加入了營養三明治、豆干包、吉古拉、泡泡冰的在地小吃，預計連載十篇，涵蓋他童年、求學經歷及長大後從議員到議長的從政故事。

首篇「慶安宮囡仔！點點香火、熙來攘往下的童年」，描述童子瑋小時候，廟埕前的攤商小販絡繹不絕，阿公童永筆挺西裝繫上領結，穿梭在慶安宮的人客之間，「天光到夜黑，家中大門永遠敞開」，他就在這種環境下，學習待人處世、進退應對。

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