為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    搶攻滑世代 童子瑋PO漫畫說成長故事

    2026/04/15 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    童子瑋於社群平台推出漫畫圖文故事「在基隆長大的孩子」。（童子瑋提供）

    童子瑋於社群平台推出漫畫圖文故事「在基隆長大的孩子」。（童子瑋提供）

    搶攻青年朋友、「滑世代」的支持，民進黨基隆市長參選人童子瑋在社群媒體Instagram、threads推出漫畫圖文故事「在基隆長大的孩子」，盼延續爬山話題熱潮，以自身成長背景傳遞對基隆的情感，加強年輕選民的認同。

    童子瑋表示，上個月因為前總統蔡英文、副總統蕭美琴接連到基隆和他同台，爬山一事引起許多媒體報導跟網友討論，提升不少網路聲量，因此希望能透過網路力量，讓網路新朋友對他更認識，決定推出適合青年認識他的漫畫圖文故事「在基隆長大的孩子」。

    在基隆長大的孩子 加強認同

    童子瑋分享漫畫圖文的封面說，背景圖樣包含基隆虎仔山的地標意象、童子瑋選區的崁仔頂，以及他從小長大的慶安宮，也加入了營養三明治、豆干包、吉古拉、泡泡冰的在地小吃，預計連載十篇，涵蓋他童年、求學經歷及長大後從議員到議長的從政故事。

    首篇「慶安宮囡仔！點點香火、熙來攘往下的童年」，描述童子瑋小時候，廟埕前的攤商小販絡繹不絕，阿公童永筆挺西裝繫上領結，穿梭在慶安宮的人客之間，「天光到夜黑，家中大門永遠敞開」，他就在這種環境下，學習待人處世、進退應對。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播