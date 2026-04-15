基隆社工流失 謝國樑挨批讓社安網失守

衛生福利部三月底公布最新社會安全網（簡稱社安網）績效考核，基隆市去年社工人員進用率僅約七成，較前一年下滑超過一成。民進黨基隆市黨部執行長余睿柏昨指出，社安網是守護家暴、兒虐與高風險家庭的最後防線，基隆市長謝國樑卻讓人力持續流失、制度出現破口，導致基隆落入全台後段班，市民安全正面臨實質風險。基隆市政府表示，基隆市社安網人力流動率為全台最低，已持續推動留才與補助措施。

童子瑋承諾留才 做強大後盾

民進黨基隆市長參選人童子瑋表示，社工是基隆社會安定的核心力量，針對社工面臨的困境，包含基隆社安網評鑑乙等問題，提出「留才、安全、親自督導、協同作戰」的政策承諾，做社工夥伴最強大的後盾。

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民進黨基隆市黨部輪值發言人吳巧瀅表示，依中央考核機制，人員進用率未達八五％即須扣分，基隆卻僅約七十％，不僅落後，更直接拖累整體評鑑成績。她指出，社安網仰賴第一線社工與專業人員支撐，人力不足將導致案件無法即時處理、追蹤密度下降，甚至增加漏接風險。更嚴重的是，人力少、形象差，正在形成惡性循環，城市吸引力持續下降，「基隆從看似有愛的城市，變成沒人愛的城市」。

余睿柏也指出，澎湖、雲林、嘉義市等縣市，多數已達八十五％以上甚至接近九成，顯示問題根本不在資源，而在治理。連資源條件較弱的縣市都做得到，基隆卻做不到，這就是謝國樑施政失敗最直接的證明。

基市府︰人力流動率全台最低

基隆市政府表示，基隆市社安網人力流動率為全台最低，近年因社安網政策持續擴編，全國整體進用率呈現下降趨勢，各縣市普遍面臨人力補實壓力，市府已持續推動留才與補助措施，努力強化第一線人力支持。

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