考生祈福 孔廟推「步步登科襪」

台北孔廟廿五日將舉辦考生祈福活動，推出開運領航筆。（台北孔廟提供）

年度重要升學考試與公職證照測驗陸續登場，台北孔廟廿五日將舉辦「聖賢領航．步步登科」考生祈福活動，透過「一拜智慧開竅，二拜靈感湧現，三拜滿分如願」的儀式，替考生注入信心，在考場從容發揮、沉著應對。考生除可領取「開運領航筆」，今年亮點還有專屬設計的「步步登科襪」，盼讓考生穿了就能步步高升。

廿五日活動當天，每位踏入孔廟的考生，即可領取「開運領航筆」；象徵智慧的導引，考生領取後可以立即在祝禱卡上親筆寫下目標，透過書寫沉澱思緒、安定心神。

請繼續往下閱讀...

台北孔廟提到，今年專屬設計「步步登科襪」，襪身精緻電繡Q版小孔子圖樣，採用MIT吸濕排汗襪，腳後跟則印有書法大師親筆的「步步登科」字樣，象徵考生在備考路上腳踏實地、步步高升。

此外，還有「預見九二八，跨時空明信片」活動，考生於祈福活動與平時開園日，憑當年度准考證至孔廟服務台換取明信片，寫下對未來期許與鼓勵，交由孔廟在「九二八釋奠大典」當天寄出，讓邁入新生階段的考生，收到自己在考前跨時空的溫暖應援。

台北孔廟廿五日將舉辦考生祈福活動，推出步步登科襪。（台北孔廟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法