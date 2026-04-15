為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    考生祈福 孔廟推「步步登科襪」

    2026/04/15 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    台北孔廟廿五日將舉辦考生祈福活動，推出開運領航筆。（台北孔廟提供）

    台北孔廟廿五日將舉辦考生祈福活動，推出開運領航筆。（台北孔廟提供）

    年度重要升學考試與公職證照測驗陸續登場，台北孔廟廿五日將舉辦「聖賢領航．步步登科」考生祈福活動，透過「一拜智慧開竅，二拜靈感湧現，三拜滿分如願」的儀式，替考生注入信心，在考場從容發揮、沉著應對。考生除可領取「開運領航筆」，今年亮點還有專屬設計的「步步登科襪」，盼讓考生穿了就能步步高升。

    廿五日活動當天，每位踏入孔廟的考生，即可領取「開運領航筆」；象徵智慧的導引，考生領取後可以立即在祝禱卡上親筆寫下目標，透過書寫沉澱思緒、安定心神。

    台北孔廟提到，今年專屬設計「步步登科襪」，襪身精緻電繡Q版小孔子圖樣，採用MIT吸濕排汗襪，腳後跟則印有書法大師親筆的「步步登科」字樣，象徵考生在備考路上腳踏實地、步步高升。

    此外，還有「預見九二八，跨時空明信片」活動，考生於祈福活動與平時開園日，憑當年度准考證至孔廟服務台換取明信片，寫下對未來期許與鼓勵，交由孔廟在「九二八釋奠大典」當天寄出，讓邁入新生階段的考生，收到自己在考前跨時空的溫暖應援。

    台北孔廟廿五日將舉辦考生祈福活動，推出步步登科襪。（台北孔廟提供）

    台北孔廟廿五日將舉辦考生祈福活動，推出步步登科襪。（台北孔廟提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播