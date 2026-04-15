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    首頁 > 生活

    北投山坡地保護區 蓋宗祠恐成「牌位塔」

    2026/04/15 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員林延鳳表示，有投資公司在北投山坡地保護區內，以「宗祠」名義申請建築執照，興建大型建築經營「牌位塔」獲利，卻無法可管。（林延鳳辦公室提供）

    台北市議員林延鳳表示，有投資公司在北投山坡地保護區內，以「宗祠」名義申請建築執照，興建大型建築經營「牌位塔」獲利，卻無法可管。（林延鳳辦公室提供）

    台北市議員林延鳳昨日在市議會民政部門質詢表示，有投資公司在北投山坡地保護區內，以「宗祠」名義申請建築執照，興建大型建築經營「牌位塔」獲利，卻無法可管，要求市府釐清、研議修法，以免破壞生態與環境。民政局長陳永德回覆，兩週後將研議的自治條例送都發局，再送市議會審議。

    民政局︰研議自治條例送審

    林延鳳表示，北投區永和里里長曾富榆陳情，一家投資公司在北投行義路的保護區購買土地，向市府申請蓋宗祠。但地方人士發現，建築完工後可能被作為靈骨塔，除了辦法會，陽宅、陰宅將比鄰而居，不僅擾亂居民生活、破壞保護區的生態環境，業者更可能鑽法律漏洞販賣牌位。

    民憂擾亂生活 破壞生態

    林延鳳指出，台北市土地使用分區管制自治條例第七十五條，雖允許有條件在山坡地保護區內蓋「宗祠及宗教建築」、「骨灰（骸）存放設施」，但兩者門檻天差地遠，以「宗祠」名義申請不需社區參與，「骨灰骸存放設施」須取得在地居民同意，並受殯葬管理條例層層管控。業者只要把案子包裝成「宗祠」，建照便能過關，而社區完全被蒙在鼓裡。

    殯葬處表示，牌位塔目前非殯葬管理條例規範的殯葬設施，將評估修正土地使用分區管制及台北市殯葬管理自治條例因應。

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