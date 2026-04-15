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    首頁 > 生活

    北市公托候補近4千人 補助看得到吃不到

    2026/04/15 05:30 記者董冠怡／台北報導

    台北市長蔣萬安日前宣布七月起加碼「友善托育補助」，其中第二胎以上不論送公托、準公托或準公共保母「零負擔」，減輕家庭育兒壓力。但市議員許淑華表示，公托數量不足且中籤率低，全市候補人數高達三八五四人，連第一胎都難以進入，何況是第二胎；也無第二胎優先入學機制，家長面臨「看得到吃不到」的困境。台北市政府回應，準公托尚有兩成缺額，會研議第二胎優先入學機制。

    7月起第二胎以上送托零負擔

    許淑華表示，台北市目前有九十二間公托，收托數二〇〇八人，候補人數高達三八五四人；二〇二一年至二〇二五年新開辦公托中籤率，最高六成九、最低兩成二，大多介於三、四成。以信義區為例，近三年有二七一六人出生，預計增加五間公托、多收一二四人，但有七九二人等待候補，有家長抱怨，光排公托就要候補至兩百餘名順位，「等到孩子都長大了！」

    議員促研議第二胎優先入學配套

    許淑華說，第一胎都難以進入公托窄門，何況是第二胎，家長根本享受不到政策福利。現行第三胎才可優先入學，「現在能生到第二個就已經不錯了！」應對第二胎有優先入學的政策配套，並在新生兒數量多的行政區，擴充公托家數。

    北市府︰準公托尚有2成缺額

    北市府說明，今年將再開辦十六處公托，累計達一〇八處，收托可達二六二八人。另準公托就學率八成，尚有兩成空缺，家長可以就近選擇準公托送托；也會研議第二胎優先入學。

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