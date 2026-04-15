公館圓環新路型 民怨事故量未降低

北市羅斯福路、基隆路口（公館圓環）十三日發生公車撞機車事故。（民眾提供）

13日尖峰公車撞機車2騎士受傷 交通局︰與前3年比較有減少

台北市羅斯福路、基隆路口（公館圓環）十三日上午通勤尖峰發生公車撞機車事故，造成兩名騎士受傷，有民眾援引警政署車禍受傷或廿四小時後死亡的數據指出，圓環拆除前的二〇二四年有六十九件，拆除後才半年就卅三件，事故量未顯著下降。大安區多名議員受訪說，經常接獲民眾陳情路口大小車混流、下橋轉彎車亂竄。交通局以二〇二二年至二〇二四年月平均數說明，改正交路口後，事故減少四十三％。

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公館圓環在二〇二五年九月底改正交路口後，持續有民眾在社群平台記錄每天的車況；十三日有民眾上傳機車騎士在羅斯福路口遇黃燈停等，遭緊隨其後的公車直接撞擊的畫面。更有引述警政署數據指出，二〇二四年A2（受傷或車禍發生廿四小時後死亡）事故共六十九件，改正交路型後，半年就達卅三件，比同向擦撞更危險的追撞佔廿一％、側撞佔廿四％，沒有達到台北市長蔣萬安、前副市長李四川所說的減少事故目標。

交通局回應，改善後的平均肇事率以前三年事故總件數進行比較，三年共八〇五件，月平均廿二．四件；改成正交路口後起算至三月底，累計七十六件，月平均十二．七件，事故平均減少四十三％。強調交通工程改善事故效果通常需要一年以上、理想為三年或更長時間比較，才能得到穩健結論。

民眾陳情大小車混流、交織

交通警察大隊自三月卅日起，將晨昏尖峰站崗人員重新恢復為一名員警、兩名義交；民進黨籍台北市議員王閔生表示，民眾陳情福和橋分快、慢車道，下橋車輛要直行、要轉彎會交織亂竄，仍須靠義交指揮。

社民黨籍議員苗博雅則說，市府主打事故率減少，但以A2車禍來看，改善效果不彰，且是用六．五倍的義交人力來達到，後續狀況仍待觀察。

議員建議增設機車早開綠燈

國民黨籍議員曾獻瑩說，經常接獲民眾陳情路口大小車混流，有安全疑慮；建議比照行人先行增設「機車早開綠燈」，以時間差拉開機車與大型車的距離。也有駕駛提議設分流彈性桿，強制公車與機車保持安全間距。還有人反映左轉專用道的時段標示「7-9，9-7」難以判讀，且標示牌過小，駕駛往往快到路口看到地上標示才發現走錯車道，臨時急切車道，反而增加追撞風險。交通局應儘速評估大、小車分流的可行方案，別讓搶快悲劇一再重演。

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