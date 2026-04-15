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    首頁 > 生活

    釀173人就醫 新北「清六食堂」便當驗出沙門氏桿菌

    2026/04/15 05:30 記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導

    清明連假期間，新北市新店區「清六食堂」爆發疑似食品中毒案，檢驗結果昨天出爐，公所店的腿庫便當及燒肉便當、中興店的炸雞腿便當及腿庫便當等四件食品檢體，均檢出沙門氏桿菌，檢驗結果將移請檢調偵辦釐清。

    衛生局表示，四月六日陸續接獲醫院通報「清六食堂」疑似食品中毒案件，截至昨天累計通報一七三人，民眾用餐時間集中於四月四日至五日之間，其中一一七人食用公所店便當及五十六人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等症狀，目前共有十一人住院，其餘就醫後已返家休養。

    衛生局說明，清六食堂三家分店仍暫停營運，其中公所店的腿庫便當及燒肉便當、中興店的炸雞腿便當及腿庫便當等四件食品檢體，均檢出沙門氏桿菌，環境檢體均未檢出，業者是否涉有刑責及檢驗結果，將移請檢調偵辦釐清。

    消保官表示，依據衛生局調查結果，確認本次食品中毒事件的因果關係，涉及清六食堂及大方小吃店（清六食堂商業登記名稱）銷售的便當，為保障受害民眾權益及求償時效，須提供消費紀錄與醫療費用、工作損失等證明文件，透過LINE官方社群登記，或電洽：二七五二五〇〇五分機六二。

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