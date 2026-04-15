淡江大橋5/12通車 淡水到八里縮短15公里

新北市交通局在淡江大橋淡水端設置微型轉運站，一旁新闢平面停車場，鼓勵民眾採取「停車轉乘」方式進入淡水。（記者賴筱桐攝）

淡江大橋將在五月十二日通車，未來往返淡水與八里可縮短約十五公里行車距離，尖峰時段節省廿五分鐘車程。新北市府規劃多項交通配套措施，包括淡水端設置微型轉運站、新闢三條公車路線，並擴增YouBike站點，盼帶動地方觀光與產業發展。

分擔關渡大橋及台2線車流

交通局長鍾鳴時指出，淡江大橋通車後預估可分擔關渡大橋及台二線竹圍路段約三成車流，不論是前往淡水老街、漁人碼頭，或是漫遊八里左岸、北海岸，都能輕鬆串聯景點。

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設微型轉運站 新闢3線公車

鍾鳴時說，配合淡江大橋通車，將整合新北市智慧運輸交控中心與交通部公路局橋管中心，進行跨區即時監控與應變管理，提升行車安全與效率。大眾運輸方面，淡水端設置微型轉運站，串聯沙崙段平面停車場及油車口南、北側停車場，鼓勵民眾採取「停車轉乘」方式進入淡水，減少市區車流壓力。

交通局運輸管理科科長許芫綺表示，新闢三條行經淡江大橋的公車路線，包括往返桃園機場與板橋公車站的二線快捷公車，以及串聯淡水、八里景點的一一五觀光公車，加上既有的八八〇、八三七、五九三路線，未來有六條公車路線行經淡水微型轉運站，將配合淡江大橋通車逐步試營運。

擴增YouBike站點 帶動觀光

此外，交通局擴增YouBike站點，並改善自行車道，讓民眾透過步行、自行車與公車等綠色運具，悠遊淡江大橋及海岸風光，打造「淡水—八里—北海岸」一日旅遊圈。

交通局補充，新北市推動多項交流道改善工程，其中國道一號五股交流道北出匝道去年十月提前通車，北入匝道等工程預計二〇二七年十月完工，另國道三號金城交流道及國道一號林口交流道改善工程，預計分別在二〇二七年五月及十月完工，完善聯外交通。

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