新北婚育宅供不應求 議員促提高比例

土城員和二號社會住宅預計5月公告招租，新北市府將婚育宅比例加碼到三分之一。（資料照）

彭佳芸建議依社宅周邊設施差異化配置 城鄉局：未來提供至少1/3

民進黨新北市議員彭佳芸昨天在議會質詢指出，中央首批婚育宅如三蘆「富貴好室」釋出一四二戶，吸引逾六百件申請，供不應求，過去林口世大運社會住宅採全數婚育優先，她呼籲市府提高婚育宅比例，避免年輕家庭「看得到、吃不到」；城鄉發展局長黃國峰表示，未來婚育宅在社宅的比例皆提供至少三分之一。

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三蘆「富貴好室」釋142戶 逾600件申請

彭佳芸說，新北市直到今年才啟動婚育宅規劃，首批板橋江翠社宅僅保留廿％作為婚育宅，雖然土城員和二號社宅已提升至卅三％，方向值得肯定，但整體供給仍顯不足，反觀高雄大寮社宅已將婚育宅提升至四十％。

黃國峰︰育兒家庭社宅租期延至12年

黃國峰表示，中央先前說婚育宅至少廿％，板橋江翠社宅、土城員和二號社宅，初估至少能提供三分之一以上，新北近年已有精進措施，像未成年子女就讀社宅所在的學區小學可延長社宅租期，也放寬資格，將公立國小、國、高中納入適用，最長租期十二年，避免學區異動困擾。

彭佳芸認為，社宅配置比例不應僅採固定標準，而要依據周邊設施進行差異化配置，若社宅鄰近公托中心、學校或公園，應優先提高婚育宅比例，讓資源配置更符合實際需求，若鄰近醫院或長照設施，可提高長者入住比例。

她建議，除政府自建與都更分回外，大規模土地開發也應提升社宅回饋的獎勵機制，比照新莊大豐社宅或三重永德段工業地變更社福用地模式，增加社宅供給來源；黃國峰回應，會往這方向努力，鼓勵大基地能以獨棟建築區別。

板橋50年老屋最多 卻無都更中繼宅

此外，市議員山田摩衣質詢提到，新北市五十年以上老屋數量居全國之冠，其中以板橋區三．八萬間最多，市府推動都更中繼宅，解決弱勢戶都更過程無處居住的政策雖為美意，但目前中繼宅地點僅在新莊、三重、土城等四區，都更熱區的板橋竟然一處都沒有。

城鄉局︰短期檢討釋出 持續覓地興建

黃國峰回應，現有中繼宅多來自容積獎勵捐贈或都更分回，板橋目前多採租金補貼方式，由民眾自行尋屋，他承諾將分階段處理，短期內檢討板橋既有社宅，若有租約到期，將研議釋出部分作中繼宅，長期則持續尋覓土地、回饋空間來興建。

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