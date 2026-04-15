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    首頁 > 生活

    結合ATF亞洲14U青少年網球賽 愛花蓮風行盃登場

    2026/04/15 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    「愛花蓮風行盃」結合ATF亞洲十四U青少年網球賽，昨在花蓮開幕。（記者王錦義攝）

    「愛花蓮風行盃」結合ATF亞洲十四U青少年網球賽，昨在花蓮開幕。（記者王錦義攝）

    「愛花蓮風行盃」結合ATF亞洲十四Ｕ青少年網球賽昨在花蓮開幕，吸引來自台灣、菲律賓、韓國、美國、新加坡、印度、中國、加拿大及香港等地選手齊聚參賽；花蓮市公所指出，希望透過國際級競技舞台，讓花蓮躍升為亞洲青少年網球交流重要據點，成為行銷花蓮運動觀光的平台。

    高雄市網球推廣協會理事長鄭光佑說，今年風行盃與往年不同，去年以國內推廣型賽事為主，今年首度引進ATF國際青少年賽事，參賽對象為十四歲以下各國選手，競賽強度與層級皆提升，成績可計入國際積分，對選手是相當珍貴的歷練機會。

    花蓮市長魏嘉彥說，今年結合ATF國際賽事讓花蓮與世界接軌，期盼透過國際賽事，讓更多年輕選手從花蓮出發，站上亞洲甚至世界舞台，同時帶動在地觀光與產業發展，讓花蓮在國際運動版圖上發光發熱。

    ATF是亞洲網球聯合會Asian Tennis Federation簡稱，由四十五個網球協會組成的洲際單項體育機構，一直與國際網球聯合會（ITF）密切合作，比賽主要針對長期居住在亞洲的選手，年齡範圍為十至十六歲，為亞洲地區的年輕選手提供競賽平台。

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