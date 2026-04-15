響應世界公共運輸日！宜縣市區公車 17至19日免費搭

今年四月十七日是聯合國訂定的第一屆世界公共運輸日，宜蘭縣政府交通處昨宣布，十七日到十九日全縣市區公車免費搭乘，鼓勵民眾使用大眾運輸，實踐永續觀光與綠色生活。

此外，十七日到五月三日期間，搭乘台灣好行礁溪線（綠十一）、冬山河線（綠二十一）旅客，掃描車內專屬QR Code，並完成手機門號登入及填寫問卷，每個門號可領取一杯咖啡，限量一一二一杯，送完為止。

請繼續往下閱讀...

縣府交通處長黃志良說，聯合國把今年四月十七日訂為首屆世界公共運輸日，宜蘭縣政府推出免費乘車與加碼送咖啡，三天的免費搭乘優惠，限定宜蘭縣市區公車，其他像是公路客運、太平山專車、國道客運不在優惠範圍。

優惠方案還有年度主題旅遊套票「輕奢好行」，整合礁溪、冬山河兩大旅遊軸線，打造兼具放鬆與文化體驗的深度行程。礁溪線主打溫泉療癒、飯店下午茶，適合追求身心紓壓的旅人；冬山河線結合傳統藝術、手作體驗，展現濃厚的在地生活風格。

礁溪線旅遊套票訂購網址：https://activity.liontravel.com/detail/G25000SV，冬山河線網址：https://activity.liontravel.com/detail/G25000SW。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法