唱KTV學台語 法國校園開創T-pop台流吸引力

台語KTV成法國校園亮點，Inalco打造T-pop的學習模式。（劉展岳提供）

在巴黎學台語，從唱KTV開始。位於巴黎的法國國立東方語言與文化學院（Inalco），將台語教學與KTV結合，打造「台語×流行音樂（T-pop）」學習模式，吸引法國學生參與，也讓台灣文化在歐洲校園中形成新的文化場域。

台灣學研究中心主任、台語課教師劉展岳表示，台語音樂具備當代流行性，中心正思考如何讓「說台灣語言」變得更具吸引力，甚至成為一種「à la mode（流行時尚）」的文化實踐，進一步形塑「T-pop」文化脈動。

請繼續往下閱讀...

Inalco開設四門台語課程，涵蓋大學二年級至碩士班，台語教學已逐步在歐洲高等教育體系中制度化發展。劉展岳強調，將語言與文化實踐結合，讓學生在生活情境中學習，「台語KTV」成為代表性的教學方式。

自二〇二〇年開設首門台語學分課程以來，該中心幾乎每年舉辦台語KTV活動，逐漸發展為文化特色。今年四十多位學生參與，不少人首次接觸台語，在輕鬆氛圍中嘗試開口演唱。從經典的「安平追想曲」到「向前走」等曲目，展現台語音樂魅力。

劉展岳指出，台灣的台語、客語與南島語音樂具高度文化辨識性，透過語言教學結合音樂與文化活動，也讓台灣文化在歐洲建立更具體的連結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法