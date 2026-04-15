松機啟用智慧旅運 一路「刷臉」直接登機

台北國際航空站昨天宣布啟用「One ID」智慧旅運服務。 （民航局提供）

交通部民航局宣布松山機場啟用「One ID」智慧旅運服務，以智慧化與自動化設施優化旅客報到、行李託運、通關及登機流程，旅客報到後到登機可一路「刷臉」，節省大約卅％時間。

國際民航組織（ICAO）近年積極推動生物辨識系統，依據松山機場做的服務品質調查，超過八成五旅客期待自助服務及生物辨識通關，因此開始建構「一次註冊、全程刷臉」服務模式。

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台北站主任鄭堅中指出，松山機場整體智慧服務整合自助報到、自助行李託運（SBD）、人臉辨識（One ID）及電子閘門（e-Gate）等智慧化設施。旅客完成生物辨識註冊後，即可在託運、通關、貴賓室及登機等各環節透過人臉辨識快速通行，有效縮短等候時間。

松山機場人臉辨識與各處電子閘門已在本月上線，自助行李託運設備也將於測試完成後陸續啟用。

有關註冊方式，鄭堅中表示，旅客可在報到櫃檯或自助報到機辦理報到時，透過讀取護照晶片，將護照照片轉換為識別值並與登機證綁定，完成人臉註冊程序；完成註冊後，直至登機，全程可透過人臉辨識完成。

鄭堅中強調，為確保旅客個人資料安全，旅客資訊僅限於搭機流程使用，並於航班起飛後廿四小時內自動刪除，不長期保存。

台北國際航空站昨天宣布啟用「One ID」智慧旅運服務。 （民航局提供）

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